Landkreis Gießen: Mehr Corona-Fälle

Im Landkreis Gießen steigt die Anzahl an Corona-Fällen, die Inzidenz liegt bei 22,2. Es wird empfohlen, Feiern in Privaträumen auf 25 Personen, in öffentlichen Räumen auf 50 Personen zu begrenzen.