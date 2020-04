Landkreis Gießen: Notbetreuung in Schulen auch in den Osterferien

Auch in den kommenden zwei Wochen wird es eine Notbetreuung in den Schulen geben. Symbolfoto: dpa

Kreis Giessen (red). Alle Schulen im Landkreis Gießen, die aktuell eine Notbetreuung für Kinder anbieten, werden dieses Angebot auch während der Osterferien unverändert fortführen. Dies teilt Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) mit, nachdem sie sich mit dem Staatlichen Schulamt abgestimmt hat. Sie wendet sich damit an die Eltern, die wegen ihrer beruflichen Unabkömmlichkeit Anspruch auf eine Notbetreuung haben.

Während der zwei Ferienwochen werden Lehrkräfte in den Vormittagsstunden die Betreuung sicherstellen. In den Schulen, die am "Pakt für den Nachmittag" teilnehmen, übernimmt dann am Nachmittag das pädagogische Personal, das auch sonst die Ganztagsbetreuung sicherstellt, die Betreuung der Schüler. Für alle Beteiligten ändert sich also ab Beginn der Osterferien nichts an den Vorgaben, so die Kreisverwaltung in der Mitteilung.

Generell gilt: Eltern der entsprechenden Berufsgruppen, die nur vormittags eine Betreuung benötigen, können ihre Kinder für die Vormittagsstunden ohne Ganztagsangebot anmelden. Eltern, die zudem eine Notbetreuung am Nachmittag benötigen, und nicht im "Pakt für den Nachmittag" angemeldet sind, können ihre Kinder im Sonderfall für die Nachmittagsbetreuung anmelden. Die entsprechenden Anmeldeunterlagen sind in der Schule erhältlich.

Zudem gibt es an den Wochenenden, also Samstag und Sonntag, sowie an den Feiertagen die Möglichkeit für eine erweiterte Notbetreuung für Eltern in medizinischen Berufen. An diesen Tagen übernehmen die Lehrer die Notfallbetreuung, heißt es zum Schluss.