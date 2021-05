Landkreis Gießen: Online-Gespräch der SPD aus Anlass des Kriegsendes

Frank-Tilo Becher (r.), Felix Döring und Kristine Tromsdorf sprachen über das Thema "Demokratiebildung - Erinnerungsarbeit - Politische Bildung". Foto: Schäfer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Vor 76 Jahren, am 8. Mai 1945, endete der Zweite Weltkrieg auf dem europäischen Kriegsschauplatz. Für Hitler und sein Regime war es eine militärische, politische und vor allem moralische Niederlage. Damit endete auch der im Holocaust gipfelnde Rassenwahn der Nationalsozialisten. Im Gedenken an diesen Jahrestag hatten Frank-Tilo Becher, der heimische Landtagsabgeordnete und designierte Oberbürgermeisterkandidat der Gießener SPD, und Felix Döring, SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis Gießen/Vogelsberg für Samstagnachmittag zu einer digitalen Diskussion auf YouTube zum Thema "Demokratiebildung - Erinnerungsarbeit - Politische Bildung" eingeladen. Professorin Anja Besand, eine Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin mit dem Schwerpunkt Didaktik der politischen Bildung von der TU Dresden, war kurzfristig erkrankt. Somit standen im Gespräch mit Kristine Tromsdorf, Lehrerin und stellvertretende Schulleiterin am Johanneum in Herborn, hauptsächlich die schulisch-pädagogischen Aspekte des Themas im Fokus. Mit mageren sieben bis 17 Teilnehmern an den heimischen Monitoren hielt sich das Interesse in Grenzen.

"Die NS-Zeit lässt sich nicht einfach abhaken. Im Johanneum werden daher seit 1996 jährlich Fahrten nach Buchenwald, einem der größten Konzentrationslager auf deutschem Boden, angeboten", berichtete Tromsdorf. "Gerade im Hinblick auf Migranten und die wachsenden Probleme mit Antisemitismus in unserem Land ist es wichtig, junge Menschen mit solchen Orten und den Geschehnissen hautnah zu konfrontieren."

Die Fahrten seien ganzheitliche Lernprojekte mit detaillierter Vorbereitung, einem einwöchigen Aufenthalt in Buchenwald, intensiver Nacharbeit und einem abschließenden greifbaren Produkt wie zum Beispiel einer Ausstellung. Das Interesse der Zehntklässler sei immens groß. Von den meist rund 50 Anmeldungen könnten nur etwa 20 berücksichtigt werden. Tromsdorf hält nichts von Kurztrips und legt großen Wert auf die Freiwilligkeit. "Bei erzwungener Teilnahme bewirkt der Ort nichts, die Jugendlichen müssen bereit sein, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen."

Sehr fordernd

Für Lehrer sei dieses Projekt sehr fordernd, sie müssten sich einlassen können, denn keiner wisse vorher, was passiert, von Tränen bis Abkehr sei alles möglich. Absolute Offenheit sei eine Grundvoraussetzung. "Im Klassenraum hat der Lehrer immer recht, hier aber muss er die individuellen Zugänge der Jugendlichen aushalten und tolerieren. Einer interessiert sich vielleicht detailliert für die Technik der Verbrennungsöfen, während ein anderer eher das Leid der Kinder im Lager fokussiert." Streng genommen sei eine gezielte Lehrerfortbildung nötig.

Die Jugendlichen sollen nachvollziehen, warum und unter welchen Bedingungen solche Gräueltaten überhaupt möglich gewesen sind, sich aber auch der Rationalität der Täter annähern und stellen. Sie sollen Mechanismen verstehen, Haltungen, die hinter solchem Tun stecken, erkennen und dieses Wissen mit in ihre Gegenwart nehmen. Da geht es dann um Demokratiebildung, Menschenrechte, menschliche Emanzipation, Meinungsbildung und Toleranz, kurz um politische Bildung.

Bei den Jugendlichen soll eine Sensibilisierung im Umgang mit Anderen, insbesondere mit Diskriminierung und Benachteiligung, erreicht werden. Tromsdorf will die Jugendlichen stark machen, eigene Wege zu gehen, ein positives Selbstwertgefühl zu entwickeln und sich im Falle von Diskriminierung, Vorurteilen oder Verletzungen der Menschwürde zur Wehr zu setzen. "Der Buchenwald-Besuch soll die Empathie und den Gleichheitsgedanken stärken und bei Grenzüberschreitungen ein aktives Einmischen nahe legen. Mithilfe trockener Lehrstunden und belehrender Geschichtsbücher allein ist das nicht zu bewerkstelligen. Zudem fallen mit dem Tod der letzten Zeitzeugen auch authentische, unter die Haut gehende Erzählungen weg", betonte die Lehrerin ein und resümierte: "Wir alle tragen eine historische Verantwortung und das sollen die Schüler möglichst früh verstehen."