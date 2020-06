Landkreis Gießen: Polizei nimmt auf Autobahnen Raser ins Visier und überprüft Lkw

Dieser Laster war zu hoch beladen. Die Spedition musste umladen und es wurde eine Strafe von 1550 Euro fällig. Foto: Polizeipräsidium Mittelhessen

Kreis Giessen (red). Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen und der Bereitschaftspolizei Lich nahmen am Mittwoch entlang der A 480 und der A 5 Raser ins Visier, konkret auf der Tangente der A 480, die vom Gießener Nordkreuz zum Autobahndreieck Reiskirchen führt. Darüber hinaus schauten sich die Spezialisten der Polizeiautobahnstation an der Raststätte Reinhardshain Süd auch Laster genau an.

Grund der Kontrollen und Geschwindigkeitsmessungen waren laut Pressemitteilung die vielen Unfälle, bei denen zu hohe Geschwindigkeit als Ursache festgestellt wurde. Zwar seien diese Unfälle 2019 auf den mittelhessischen Autobahnen leicht zurückgegangen, trotzdem sei die "Ursache Geschwindigkeit" im Vergleich am häufigsten.

Ein weiterer Grund für die Kontrollen war der prozentual hohe Anteil von Lkw-Fahrern bei den 2019 aufgenommenen Unfällen. Auf den Autobahnen in den Landkreisen Wetterau, Lahn-Dill und Gießen seien Lasterfahrer an 40 Prozent der Unfälle beteiligt gewesen. Dabei liege ihr Anteil am Gesamtverkehr nur bei etwa 13 Prozent. Dreiviertel aller Unfälle, an denen die Laster beteiligt waren, seien von ihnen verursacht worden.

Vor- und nachmittags fuhren etwa 3150 Fahrzeuge durch die Messstelle, die kurz vor dem Autobahndreieck Reiskirchen in Richtung Osten aufgebaut war. Auf diesem Teilstück, auf dem 80 Stundenkilometer erlaubt sind, war laut Polizei knapp ein Drittel zu schnell. Von den fast 900 Verkehrsteilnehmern ging die Messung für etwa 500 noch glimpflich aus. Sie erwartet ein Verwarnungsgeld. Auf 373 Fahrer kommt ein Bußgeld zu. Weitere 129 Autos waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. 16 aus dem Ausland kommende Personen mussten nach einer Kontrolle eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Die Mitarbeiter der Autobahnstation aus Butzbach kontrollierten die Lasterfahrer. Auffällig war, dass von den vier überprüften Lastern drei nicht weiterfahren durften. Die Polizisten stellten teils erhebliche Mängel fest. Beispielsweise war ein Laster, der landwirtschaftliche Maschinen geladen hatte und von Frankreich nach Polen unterwegs war, deutlich zu hoch beladen. Die Strafe beläuft sich auf 1550 Euro. Zudem muss die Spedition den Sattelzug umladen.