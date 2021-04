Landkreis Gießen: Schulen bleiben ab Montag zu

Auch die Kinder der Klassen eins bis sechs bleiben nach den Osterferien Zuhause. Eigentlich sollten sie am Montag wieder zur Schule dürfen. Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat sich der Landkreis umentschieden. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Die angekündigte bundesweite Notbremse hat derzeit vor allem eines gebracht: Verwirrung. Denn unter anderem sollen demnach alle Schulen ab einer dreitägigen Inzidenz von über 200 wieder auf Distanzunterricht zurückgehen - auch Grundschulen. Der Wert im Kreis Gießen ist seit Mittwoch wieder darüber (Stand Donnerstag: 244). Doch was bedeutet das für die Schulen - zumal über die Notbremse wohl erst in der nächsten Woche entschieden werden soll? Bleibt also erst einmal alles beim Alten?

Nein. Seit Donnerstagnachmittag steht fest: Ab der kommenden Woche finden per Verfügung des Landkreises nur noch die Abschlussklassen und die Notbetreuung in den Gießener Schulen in Präsenz statt. Heißt: Auch die Grundschulkinder werden nach den Osterferien nicht in ihre Klassenzimmer zurückkehren, sondern müssen wieder von Zuhause lernen.

Nicht nur für Kinder, Eltern und Lehrer eine kleine Überraschung, auch beim Schulamt war man am Donnerstagmorgen noch davon ausgegangen, dass die Klassen eins bis sechs am Montag nach den Osterferien wieder in den Wechselunterricht zurückkehren. Das Einzige, was sich ab Montag geändert hätte, wäre zunächst einmal die Testpflicht.

Nun ordnet das Gesundheitsamt im Einvernehmen mit dem Staatlichen Schulamt die Aussetzung des Präsenzunterrichts an allen Grundschulen, weiterführenden und beruflichen Schulen in Stadt und Landkreis Gießen zunächst für die Woche nach den Osterferien an. Die Regelung gilt ab dem kommenden Montag (19. April), dem ersten Tag nach den Osterferien, bis zunächst Freitag, 23. April. "Dann werden voraussichtlich bundesweit einheitliche Regelungen durch die vorgesehene Änderung des Infektionsschutzgesetzes gelten", sagt Landrätin Anita Schneider. Darüber entscheidet am Mittwoch der Bundestag.

Schwere Verläufe

Das Gesundheitsamt stellt gerade durch die flächendeckend und mittlerweile überwiegend auftretende, hochansteckende britische Virusvariante fest, dass es verstärkt unter jüngeren Menschen zu Infektionen und damit auch schwereren Verläufen kommt. "Wir sehen es als notwendig an, Kontakte in diesen Altersgruppen zu reduzieren, um vor dieser Entwicklung zu schützen", sagt Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl.

Die Aussetzung des Präsenzunterrichts entspricht dem Eskalationskonzept des Landes Hessen zur Eindämmung der Pandemie. Dieses sieht in der nun aktualisierten Fassung vor, dass Distanzunterricht regelmäßig ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 gelten soll.In Anbetracht der Pandemie-Entwicklung ist die Entscheidung zurück zum Distanzunterricht wohl sinnvoll, findet Alexander Spannagel, Vorsitzender des Kreiselternbeirates. Er begrüßt auch eine bundesweit einheitliche Regelung, wenn sie die jeweilige regionale Lage in Form eines Stufenkonzepts berücksichtigt. "Der Flickenteppich, der sich alle paar Wochen ändert und sich auch von Kreis zu Kreis unterscheidet, sollte hiermit der Vergangenheit angehören." Man müsse nicht immer wieder recherchieren, welche Regelung aktuell im Land gelten, ob es Verschärfungen auf Kreisebene gibt und was das dann konkret für den Schulbesuch der Kinder bedeutet. "Letzteres wird zwar aufgrund des Föderalen-Systems nicht bis ins kleinste Detail bundesweit einheitlich geregelt werden können, aber eine klare Richtung wie etwa Schulschließung ab einer Inzidenz von über X beziehungsweise eingeschränkter Präsenzunterricht ab einer Inzidenz Y sollten als grober Rahmen vorgegeben werden." Das gebe Eltern auch als Arbeitnehmern eine gewisse Planungssicherheit.

Spannagel gibt aber auch zu bedenken, dass Distanzunterricht den Präsenzunterricht nicht ersetzen kann.

"Das soziale Lernen, das Miteinander mit Gleichaltrigen außerhalb des familiären Umfeldes findet im Distanzunterricht - wenn überhaupt - fast ausschließlich im virtuellen Raum statt." Für Schüler ab der Klasse sieben sei das mittlerweile seit Monaten trauriger Alltag. Hinzu kommen die ständig wechselnden Vorgaben. "Es ist zermürbend. Im Grunde weiß man, dass einfach alles ein paar Wochen zugemacht werden sollte, aber man selbst kann es nicht beeinflussen. Dieses Hin und Her belastet auch die Kinder massiv."

Und die Eltern? Die fühlen sich oftmals hilflos, wie Spannagel erklärt. "Für uns Eltern ist es schwer, die Balance zwischen allem zu finden. Gerade die jüngeren Kinder benötigen Unterstützung und wollen beschäftigt werden, die Eltern müssen darüber hinaus arbeiten. Es gibt viel mehr Konfliktpotenzial, zumal durch die Pandemie, auch Angebote von Vereinen fehlen, wodurch weniger Abwechslung möglich ist. Am Ende fragt man sich, wie sich das alles auf die Zukunft der eigenen Kinder - für die man ja nur das Beste möchte - auswirkt."

Testpflicht bleibt

Bestehen bleibt die Testpflicht für Schulen, die landesweit gilt. Sollte das Infektionsgeschehen den Präsenzunterricht also irgendwann wieder zulassen, gilt die Regelung: Zwei Tests pro Woche für jedes Kind. Norbert Kissel, Leiter des Staatlichen Schulamtes für den Landkreis Gießen, ist für diese Zeit bereits zuversichtlich. "In Bayern ist das für die Kinder mittlerweile bereits Alltag und ich gehe davon aus, dass das auch hier nach einer Eingewöhnungszeit klappen wird." Wichtig ist vor allem, dass die Eltern ihren Kindern am ersten Tag die Einverständniserklärung dafür mitgeben werden. Denn klar ist: Wer sich nicht testen lassen will, der kann nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Für die Schüler ist dann Distanzunterricht angesagt - "allerdings kann es für diese Kinder dann keine Rundumbetreuung geben", so Kissel weiter.

Die Tests für die Schüler kann jeder alleine durchführen - unter der Anleitung der Lehrkraft. Lediglich ein Abstrich der Nasenwand sei dafür notwendig. Der Unterricht wird auch erst dann gestartet, wenn die Testung abgeschlossen ist und jeder sein Ergebnis hat. "Es ist nicht so, dass die Schüler jetzt früher zur Schule müssen. Vielmehr beginnt die erste Stunde nun mit einem Test und dann folgt der Unterricht."

Es besteht zudem die Möglichkeit, sich in Testzentren testen zu lassen und den Nachweis mitzubringen. Dieser darf aber nicht älter als 72 Stunden sein. Ein zuhause durchgeführter Selbsttest reicht allerdings als Nachweis nicht aus.

Wenn ein Schüler positiv getestet wird, soll dieser diskret in einen separaten Raum gebracht und die Eltern informiert werden. Ein "Null-Risiko" wird es dabei für Lehrer und Mitschüler zwar nicht geben, aber Kissel betont, dass wenn alle Maßnahmen eingehalten werden, eine Ansteckung eher unwahrscheinlich ist. "Wenn die Lehrer eine FFP2-Maske tragen und der Schüler lediglich bei der Testung seine Maske abgesetzt hat und alle einen Abstand von anderthalb Metern einhalten, dann ist man auf der sicheren Seite."

Bei Förderschulen sieht das Ganze jedoch anders aus, wie der Schulamtsleiter betont. "Die Schüler bedürfen bei der Testung Hilfen, die sie in Absprache mit dem DRK auch bekommen werden."