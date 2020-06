Landkreis Gießen: Schüler werden nächste Woche mit iPads oder Laptops ausgestattet

Der Streit um Tablets und Laptops, die der Kreis Schülern ohne digitale Endgeräte leihweise zur Verfügung stellt, geht weiter. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (vb). "Typisches Verwaltungshandeln". "Peinlich". Florian Vornlocher (CDU) sparte in der Sitzung des Kreistagsausschusses für Schule, Bauen und Sport nicht mit Kritik an Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne). Anlass: Der Kreis will Schülern, denen für den digitalen Unterricht zuhause die benötigten Geräte fehlen, leihweise iPads und Laptops zur Verfügung stellen. Der CDU und der FDP geht das nicht schnell genug. "Wir werden der erste Landkreis in Hessen sein, der Schüler, die sie benötigen, mit den Geräten ausstattet. An der Stelle ist Kritik nicht angebracht. Auch wenn Sie es 25 Mal wiederholen, wird es nicht wahrer", meinte Schmahl in Richtung Opposition. Die ersten iPads und Laptops sollen nächste Woche ausgeliefert werden.

Die Erste Kreisbeigeordnete wiederholte im Ausschuss einen Bericht über die Situation an den Schulen in der Corona-Zeit, den sie bereits Mitte Mai im Notausschuss gehalten hatte. Zu der Frage der Leihgeräte sagte sie zunächst nichts, woraufhin Wolfgang Greilich (FDP) nachfragte, wann die Geräte ausgeliefert würden. Die Dezernentin verwahrte sich gegen den Eindruck, die Schulen seien digital schlecht ausgestattet und verwies auf die Einführung der pädagogischen Plattform "iServ" an allen Grundschulen.

Die Frage der Geräte sei in den Osterferien kein Thema gewesen. Der Kreis habe dem Kind eines Hartz IV-Empfängers einen Laptop zur Verfügung gestellt. Weitere Anfragen habe es nicht gegeben. Ende April habe dann der Koordinierungsstab in der Kreisverwaltung entschieden, dass je 500 iPads und Laptops gekauft werden sollten, schilderte Schmahl. Um einen groben Überblick über den Bedarf zu erhalten, wurden die Gesamtschulen in Lollar, Grünberg und Hungen befragt. Nach dem Beschluss des Koordinierungsstabs wurden zunächst 250 Laptops und 500 iPads bestellt, die am 25. Mai geliefert worden seien. Bei den iPads sei es schwierig gewesen, diese mit Software zu bestücken. Dafür hätten zwei Mitarbeiter 14 Tage benötigt. Außerdem mussten Leihverträge erstellt und Versicherungsfragen geklärt werden. "Und es war ja nicht so, dass in Sachen IT sonst nichts an Schulen zu machen war. Sie können mir gerne erklären, wie Sie das schneller machen würden", meinte die Schuldezernentin.

Vornlocher zeigte sich "sehr enttäuscht", dass die Beantwortung von 19 Fragen der CDU einen Monat dauerte. "Bei dem Thema wurde schlichtweg geschlafen und erst nach dem Antrag der CDU wurden die Geräte bestellt", klagte er. Auch die Bedarfsabfrage an allen Schulen hätte früher erledigt werden können. "Peinlich" fand es Vornlocher, dass erst nach der Konfigurierung der Geräte aufgefallen sei, dass man Leihverträge benötige. Das sei "typisches Verwaltungshandeln".

"Sie haben scheinbar die Antworten nicht gelesen", gab Schmahl zurück und erklärte, dass die drei Gesamtschulen zuerst befragt wurden, weil sie über eine Oberstufe verfügen und schon länger digitale Medien im Unterricht nutzen. Nach dem Beschluss des Koordinierungsstabs seien dann alle Schulen abgefragt worden. "Sie versuchen, mir etwas in die Schuhe zu schieben, was nicht stimmt. Das geht mir ziemlich auf den Wecker."

Greilich fand die Aussagen "nicht befriedigend" und meinte, dass ein Teil der Geräte bereits hätte ausgeliefert werden können, während bei den anderen noch die Software installiert werden musste. In den Antworten auf die CDU-Fragen heißt es, dass die Leihverträge an die Schulen verschickt worden seien. Sobald diese von den Eltern unterschrieben wieder vorliegen, sollen Gesamtschulen und die Berufsschule ausgestattet werden, die Grundschulen dann zum neuen Schuljahr. Da noch weitere 500 iPads gekauft werden sollen, liegen die Gesamtkosten der Geräte und Software-Lizenzen aktuell bei rund 735 000 Euro.