Landkreis Gießen setzt Gebühren für Nachmittagsbetreuung an Schulen sowie Tagespflegepersonen aus

Bis Ende April sind keine Gebühren für den "Pakt für den Nachmittag" und die Tagespflege von Kleinkindern zu zahlen. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Der Landkreis setzt die Gebühren für die Nachmittagsbetreuung an Schulen sowie die Betreuung von Kleinkindern bei Tagespflegepersonen vorerst aus. Die Regelung gilt nur für Eltern, deren Kinder nicht notbetreut werden. Normalerweise werden die Gebühren einen Monat im Voraus fällig. Für die Betreuung an Schulen im Rahmen des "Pakts für den Nachmittag" fallen Betreuungsgebühren und Zahlungen für das Mittagessen an. Alle Beträge werden nun für April gestundet, heißt es in einer Pressemitteilung.

"Einige Menschen im Landkreis sind durch die Corona-Situation von Kurzarbeit und Lohnausfällen betroffen. Durch die Stundung der Gebühren möchten wir den Eltern helfen, indem wir sie finanziell entlasten", sagt Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne). Die Regelung gilt vorläufig bis Ende April. Dann muss neu entschieden werden. Denn die Betreuungsgebühren tragen dazu bei, dass sowohl die Kosten für das Gehalt des Betreuungspersonals als auch für Miet- und Heizkosten sowie die Raumunterhaltung gedeckt werden.

Ebenfalls ausgesetzt werden die Gebühren für die Betreuung durch Kindertagespflegepersonen. Der Landkreis vergütet weiterhin die Tagesmütter und -väter. Diese Regelung zur Aussetzung der Gebühren und Weiterzahlung der Vergütung gilt ebenfalls vorerst bis 30. April. "Die Weiterzahlung der Vergütung soll helfen, die gute Struktur und Leistung, die die Kindertagespflegepersonen erbringen, für die Zeit nach der Corona-Krise zu erhalten", sagt Sozialdezernent Hans-Peter Stock (Freie Wähler).

Beide Regelungen gelten für Schulen und Kindertagespflegepersonen des Landkreises. Die Stadt Gießen wird gesonderte Regelungen treffen und diese bekanntgeben.

Seit Montag, 16. März, gilt in Hessen ein formelles Betreuungsverbot, durch das die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden soll. Ausnahmen gelten nur für besondere Fälle, in denen ein Elternteil in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und eine anderweitige Betreuung nicht sichergestellt werden kann. Dazu zählen beispielsweise Gesundheitswesen, Pflege, Polizei oder Lebensmitteleinzelhandel.