Landkreis Gießen soll "sicherer Hafen" sein

Der Landkreis soll sich bereit erklären, aus Seenot Gerettete aufzunehmen. Das haben zwei Ausschüsse mit knapper Mehrheit entschieden.

Kreis Giessen (vb). Mit denkbar knapper Mehrheit haben der Sozial- sowie der Haupt- und Finanzausschuss des Kreistages die Bereitschaft bekundet, dass der Landkreis Gießen aus Seenot gerettete Flüchtlinge aufnehmen will. Den acht Ja-Stimmen von SPD, Grünen und "Gießener Linke" standen sieben Nein-Stimmen von CDU, AfD und FDP gegenüber. Die zwei Vertreter der Freien Wähler enthielten sich. Die endgültige Entscheidung trifft am Montag der Kreistag. Der Antrag stammt vom Kreisausländerbeirat.

Und darum geht es: Gefordert wird, dass sich der Landkreis dem Bündnis "Städte Sichere Häfen" anschließt und die sogenannte "Potsdamer Erklärung" unterschreibt. Die bisher 158 Kommunen und Landkreise erklären sich darin solidarisch mit Menschen auf der Flucht und den Zielen der "Seebrücke", die aus Engagement gegen das Sterben im Mittelmeer und gegen die Kriminalisierung der Seenotretter bestehen. Die Unterzeichner erklären sich bereit, aus Seenot gerettete Menschen direkt und unkompliziert aufzunehmen und unterzubringen.

Das Thema war im Dezember 2019 im Sozialausschuss intensiv diskutiert worden. Da es so aussah, als würde der Antrag abgelehnt, zog ihn der Vorsitzende des Kreisausländerbeirats, Tim van Slobbe, zunächst zurück. Ziel war, im Konsens eine Erklärung zu formulieren. Das ist offenbar nicht gelungen, denn den Ausschüssen lag nun der Original-Antrag von 2019 vor.

van Slobbe verwies auf die bekannten Dramen auf dem Mittelmeer und die Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland. "Da können wir nicht schweigend zuschauen, denn der Landkreis kann weitere Menschen verkraften." Man solle ein Zeichen setzen, dass man helfen wolle. Die Stadt Gießen hat die "Potsdamer Erklärung" bereits unterschrieben. van Slobbe bat diejenigen, die dem Antrag nicht zustimmen wollten, sich zu enthalten.

Als "völlig falsches Signal" bezeichnete Harald Scherer, der Fraktionsvorsitzende der FDP, den Antrag. Damit werde "das illegale Schlepperwesen" befördert. Wichtig sei "Hilfe zur Selbsthilfe", aber nicht Anreize zu schaffen, dass sich Menschen auf den gefährlichen Weg machen.

Gerhard Noeske (CDU) schätzte die "Potsdamer Erklärung" als "heiße Luft" ein. Dadurch werde niemand zusätzlich aus Seenot gerettet. Flüchtlinge würden gemäß der Kontingente in der Europäischen Union verteilt. Bei den Freien Wählern wurde der Antrag "sehr kontrovers diskutiert", wie Anne Sussmann berichtete. Man wünsche sich für die Aufnahme einen gesetzlichen Rahmen und das sei der "Königsteiner Schlüssel", der die Verteilung von Asylbewerbern auf die Bundesländer regelt.

SPD-Fraktionsvorsitzender Dirk Haas sah ein Ja zu Antrag als Zeichen an Bund und Land, dass der Landkreis Gießen über die geregelte Quote hinaus bereit sei, Menschen in Not aufzunehmen. Christian Zuckermann, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, meinte, dass ein Beschluss keine neue Flüchtlingswelle auslösen werde.

van Slobbe betonte, dass die aus Seenot Geretteten das normale Asylverfahren durchlaufen müssten, es werde niemand bevorteilt. Zur Aussage von Peter Pilger (SPD), dass sich die Diskussion von Dezember 2019 ohne neue Erkenntnisse wiederhole, meinte van Slobbe, dass CDU und FW nicht vom "Königsteiner Schlüssel" abweichen wollten.