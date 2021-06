Landkreis Gießen startet Pilotprojekt nach Kölner Vorbild

Vor einigen Wochen hatte die Stadt Köln im Stadtteil Chorweiler mit Impfungen in sozialen Brennpunkten begonnen. Nun sind quartiersbezogene Impfungen auch im Landkreis Gießen geplant. Details sind allerdings noch offen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Nach Kölner Vorbild soll es in der Stadt Gießen und in Kreiskommunen "quartiersbezogene Impfungen" geben. 500 Dosen stehen für ein Pilotprojekt zur Verfügung, wie Landrätin Anita Schneider (SPD) und Mario Binsch, der Leiter des Impfzentrums, am Donnerstag während der Sitzung des Impfbeirats berichteten. Der Impfstoff solle dahin gebracht werden, "wo die Impfquote noch niedrig ist und wo die Bevölkerung motiviert werden muss, sich impfen zu lassen", erklärte Binsch. Schneider ergänzte, dass noch keine Quartiere festgelegt worden seien. "Das ist noch ganz frisch." Ebenfalls ganz frisch: Übungsleiter von Vereinen sowie Chor- und Orchestermitglieder sollen auf die Resteliste aufgenommen werden. Diese Personen werden abends kurzfristig kontaktiert, wenn im Impfzentrum Dosen übrig bleiben, die sonst weggeworfen werden müssten.

Bei den "quartiersbezogenen Impfungen" geht es um das Vakzin von Johnson & Johnson, von dem nur eine Dosis gespritzt werden muss. Aus Sonderlieferungen des Landes für die Impfungen in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Gießen sowie in den Gemeinschaftsunterkünften im ganzen Landkreis sind circa 2000 Dosen nicht genutzt worden. 1500 davon sollen ab Sonntag, 13. Juni, 18 Uhr über die "Impfbrücke" des Landkreises unter corona.lkgi.de buchbar sein. Und 500 Einheiten sind für die "quartierbezogenen Impfungen" vorgesehen.

"Schnelle Entscheidung"

"Wir sind immer wieder auf das Kölner Beispiel angesprochen worden", erläuterte die Landrätin. Es gebe Gespräche mit Glaubensgemeinschaften und mit Sozialarbeitern, diese seien auch mit der Stadt Gießen vorgesehen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt sollen nun "transparente Kriterien" festgelegt werden. Wichtig seien dabei Daten zum Infektionsgeschehen. Schneider kündigte eine "schnelle Entscheidung" an. Vorgesehen ist, dass mobile Impfteams in die Quartiere fahren.

Die Resteliste umfasst aktuell 27 Personen, nachdem Angehörige der Feuerwehren und Einheiten des Katastrophenschutzes regulär an die Reihe kamen. Wie Binsch erläuterte, fallen abends nur noch zwischen zwei und fünf Dosen an, die übrig bleiben. Das liege daran, dass bei den Vakzinen von AstraZeneca und Moderna inzwischen Einzeldosen entnommen werden dürften. Nur bei Biontech müsse ein einmal geöffnetes Fläschchen gleich verbraucht werden. Abends würde nur noch soviele Spritzen aufgezogen wie Impflinge vor Ort sind. Außerdem frage man auch deren Begleitpersonen, ob sie Interesse haben. Impflinge, die in der Nähe wohnen, würden zudem gefragt, ob sie bereit sind, am anderen Morgen wiederzukommen, wenn speziell für sie ein neues Fläschchen geöffnet werden muss. Wer dies nicht wolle, bekomme selbstredend seine Impfung, versicherte Binsch.

Auch wenn nun weniger Dosen abends spontan zu vergeben sind, machte die Landrätin einen Vorschlag, wer auf die Resteliste aufgenommen werden soll: Übungsleiter von Vereinen sowie Chor- und Orchestermitglieder. "Wegen der niedrigen Inzidenz ist öffentliches Leben wieder möglich. Die Vereine können die Kinder- und Jugendarbeit wieder aufnehmen", erklärte Schneider. Die Zahl der möglichen Betroffenen sei nicht bezifferbar, oftmals seien es aber jüngere Leute, die sich engagieren.

Udo Liebich, ebenfalls Leiter des Impfzentrums, ergänzte, dass es ab Dienstag, 15. Juni, ein Anmeldetool auf der Homepage geben werde. Wer Interesse hat, auf die Resteliste aufgenommen zu werden, muss im Landkreis Gießen wohnen, mindestens 18 Jahre alt sein und innerhalb von 30 bis 45 Minuten ins Impfzentrum fahren können. Es darf keine Festlegung auf einen bestimmten Impfstoff geben. Außerdem muss belegt werden, was die Person in einem Verein tut.

Sven Germann, Vorsitzender des Beirats für die Belange von Menschen mit Behinderungen, hatte Bedenken, weil so viele Ältere noch auf Termine warteten. Liebich betonte, dass Angehörige der Prioritätsgruppen, die sich bis 6. Juni angemeldet hätten, vor allen anderen einen Termin bekommen würden - so die Zusage des Landes. "Wir sind das der jüngeren Generation auch schuldig, die hat viel durchgemacht", betonte Schneider. Man einigte sich auf Germanns Vorschlag, zunächst die Übungsleiter vor den normalen Mitgliedern von Gesang- oder Musikvereinen rauszuziehen.

Übrigens: Stand Mittwoch 22.55 Uhr hat es 204 394 Impfungen im Landkreis Gießen gegeben.