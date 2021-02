Landkreis Gießen unterstützt geplante Wildtierklinik

Verletzte oder kranke Wildtiere wie Igel oder Vögel sollen in der Klinik gesund gepflegt werden. Foto: dpa

KREIS GIESSEN - Es wird geschätzt, dass in ganz Hessen rund eine Million Igel lebt. In einer Wildtierstatistik von Auffangstationen, die einige Jahre alt ist, ist der Igel die größte Einzelgattung, auch wenn deutlich mehr verschiedene verletzte oder kranke Vögel aufgenommen worden sind. Von den 1334 Igeln wurden in dem besagten Jahr 886 wieder ausgesetzt. "Ist das ein großer Erfolg für den Artenschutz?", fragte Professor Michael Lierz vom Fachbereich Veterinärmedizin an der Gießener Justus-Liebig-Universität und gab gleich die Antwort: "Eher nicht", meinte er mit Verweis darauf, dass in Deutschland jährlich rund 500 000 Igel überfahren würden. Lierz war zu Gast in der jüngsten Sitzung des Kreistagsausschusses für Infrastruktur, Umwelt und Energie, um dort sein Konzept für eine Wildtierklinik vorzustellen. Der Landkreis unterstützt das Vorhaben - in Hessen ein Pilotprojekt - finanziell.

Der Professor ist der Ideengeber der Wildtierklinik, die alternativ auch als "Kompetenzzentrum für Wildtierrehabilitation" bezeichnet wird. Die Grünen hatten das Thema aufgegriffen. Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) machte die Idee in der Verwaltung und den politischen Gremien zum Thema. So wurde für den Haushalt 2020 beschlossen, den Aufbau der Klinik mit jährlich 10 000 Euro zu fördern. Projektpartner sind die Uni und das Land. Das Geld wurde inzwischen in den Haushalt 2021 übertragen.

Der Professor erläuterte, dass das Ziel der Rehabilitation immer sei, das Tier nach der Therapie wieder in sein gewohntes Umfeld freizulassen. Als Beispiel nannte er, dass bei der Klinik für Vögel, Reptilien, Amphibien und Fische jährlich rund 1000 Wildvögel abgegeben würden, knapp 50 Prozent würden wieder ausgewildert.

Er betonte, dass dies kein Artenschutz sei. Es gebe nur sehr wenige Ausnahmen bei stark bedrohten Arten, wo es auf jedes einzelne Individuum ankomme. Bei den meisten habe die Rehabilitation keinen Einfluss auf die Population. Trotzdem finde diese aus "moralischer Verpflichtung" statt, schließlich sei der Mensch meistens der Verursacher der Verletzung. Weitere Gründe ergäben sich aus dem Tierschutz und weil Erkenntnisse wissenschaftlich und medizinisch genutzt werden können.

Die Rehabilitation von Wildtieren wird in diversen Gesetzen behandelt. Ein wichtiger Grundsatz steht im Tierschutzgesetz: "Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen." Bei der Betreuung geht es nicht nur um "angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung". Erforderlich seien "mit der Rehabilitation und Wildtiermedizin vertraute Spezialisten", zitierte der Professor aus dem Tierschutzgesetz.

"Zentrale Figur"

Der Tierarzt sei die "zentrale Figur", denn es müsse jederzeit die Frage nach der Prognose des Fundtiers gestellt werden. Je schlechter die Prognose sei, desto eher müsse eine Tötung in Betracht gezogen werden. "Auch das kann ein Akt des Tierschutzes sein, um langes Leiden zu vermeiden", betonte Lierz.

Er machte klar, dass man für die Betreuung der aufgefundenen Wildtiere auch nach Einrichtung der Wildtierklinik weiterhin auf die privaten Rettungsstationen angewiesen sei. Dort müssten Fachkenntnisse vorhanden sein. Diese fehlten aber oft, meinte der Professor. Deshalb sei das Kompetenzzentrum die Lösung. Es soll zentrale Anlaufstelle für Bürger sein, die Wildtiere finden, aber auch für private Stationen und Tierärzte. Vorgesehen sind Kooperationen und Schulungen. Man will Grundlagen zur Behandlung, Pflege und Auswilderung etablieren.

Ein Gebäude für die Wildtierklinik ist laut Lierz ebenso vorhanden wie die Fachkompetenz bei Tiermedizinern und Biologen. An Personal kalkuliert er mit einem Tierarzt, einem Tierpfleger und zwei studentischen Hilfskräften. Zusammen mit Sachmitteln ergäbe das eine Summe in der Grundfinanzierung von knapp 170 000 Euro jährlich. Darüber hinaus müssten Spenden und Projektförderungen eingeworben werden, auch ehrenamtliche Mitarbeit sei erforderlich.

"Allein aus Tierschutzgründen muss der Rehabilitationsprozess von Wildtieren professionalisiert werden", meinte der Professor zum Ende seines Vortrags. "Privates, wohlgemeintes Engagement ist nicht gleich Tierschutz. Diese Stationen brauchen Unterstützung, denn es geht nicht ohne Tierarzt."

Hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Hans-Peter Stock (Freie Wähler) ist zuständig für den Tierschutz. Er betonte auf Nachfrage: "Ich halte das Projekt für den richtigen Weg. Da wird Wildtieren professionell geholfen und eine Wiederauswilderung vorbereitet. Zudem werden Akteure zu diesem Thema vernetzt und geschult. Das ist der entscheidende Unterschied zu ähnlichen Projekten oder Hilfsangeboten."

"Wir beobachten, dass sich für Wildtiere keiner zuständig fühlt. Die Bürger, die kranke oder verletzte Tiere finden, päppeln sie selbst auf, gehen damit zu Tierärzten, die sich damit vorher meist wenig beschäftigt haben, oder geben die Tiere im Tierheim ab. Die Tierheime bekommen dafür kein Geld und haben oft auch nicht die entsprechende Expertise", ergänzte Christiane Schmahl. Sie erinnerte an die Vogelauffang- und Pflegestation von Helga Sheppard in Nonnenroth, die diese Tiere gut versorgt hat. Sie suche schon seit Langem eine Nachfolge.

"Es ist aus unserer Sicht auch sinnvoll, wenn Tierärzte besser für diese Themen ausgebildet werden und Bürger dann besser unterstützen können", so Schmahl weiter. Die geringe Personalausstattung reiche aus, weil geplant sei, mit einem Netz ehrenamtlicher Pflegestellen zusammenzuarbeiten. Der Kreis wiederum wolle mit seinem Geld die ehrenamtlichen Pflegestellen unterstützen oder es könnten Arzneimittel und Futterkosten finanziert werden.