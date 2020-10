Landkreis Gießen verschärft Maskenpflicht

Schon gemäß der Landesverordnung gilt ab Klasse fünf Maskenpflicht im Unterricht. Der Landkreis ergänzt dies für die Erst- bis Viertklässler, wenn der Unterricht klassenübergreifend stattfindet. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Landkreis Gießen erlässt eine weitere Allgemeinverfügung, die am 2. November in Kraft tritt und die Landesverordnung in mehreren Punkten ergänzt. Unter anderem gilt

• Maskenpflicht in Fußgängerzonen während der Ladenöffnungszeiten von 9 bis 20 Uhr, auf Parkplätzen von Einkaufsstätten, in Warteschlangen und an Bushaltestellen bzw. Wartebereichen des ÖPNV

• Maskenpflicht bei allen öffentlichen Veranstaltungen, bei Zusammenkünften von Glaubensgemeinschaften und Trauerfeiern - auch am Sitzplatz

• Maskenpflicht bei allen Besuchen in öffentlichen Verwaltungen

• Maskenpflicht in allen Sitzungen oder Versammlungen - auch kommunaler Gremien - an denen mehr als fünf Personen in einem geschlossenen Raum teilnehmen (hier sind Ausnahmen aus verfahrensrechtlichen Gründen möglich)

• Maskenpflicht in der ersten bis vierten Klasse, wenn der Unterricht nicht im Klassenverband, sondern übergreifend erfolgt (gemäß der Landesverordnung gilt ansonsten ab Klasse fünf generell Maskenpflicht auch während des Unterrichts)

• Sport, auch Schulsport, sollte nur noch im Freien stattfinden. In geschlossenen Räumen ist Sport nur zulässig, wenn pro Person mindestens zehn Quadratmeter der nutzbaren Fläche zur Verfügung stehen. Schulsport ist nur im Klassen- oder Kursverband zulässig. Sport darf nur kontaktlos ausgeübt werden.

Die gesamte Allgemeinverfügung wird unter www.lkgi.de einzusehen sein.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Lage appelliert der Landkreis dringend, auf Halloween-Feiern und den bei Kindern beliebten Gang von Haus zu Haus zu verzichten, um unnötige Kontakte zu reduzieren. "Auch wenn dies vor allem für Kinder wirklich schade ist, sollte vermieden werden, viele verschiedene Personen zu treffen und Süßigkeiten weiterzugeben", so die Bitte von Landrätin Anita Schneider. "Wir alle sollten unsere Kontakte auf ein Minimum reduzieren, um Ansteckungen zu verhindern, und uns an die AHA-L-Regeln halten - also Abstand halten, Hygieneregeln beachten, Alltagsmasken tragen und lüften."