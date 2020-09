Landkreis muss zahlen

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (kni). Gut 2,4 Millionen Euro verteilt der Zweckverband Oberhessische Versorgungsbetriebe (ZOV) aus dem Gewinn von 2019 an die Eigner-Landkreise. Der Verkauf von Strom, Wasser und Gas sorgte für mehr als elf Millionen Euro Überschuss, berichtete Vorstandschef Joachim Arnold in der Verbandsversammlung.

Der Wetteraukreis als größter Eigentümer bekommt eine Gewinnausschüttung von 2,6 Millionen Euro und zusätzliche drei Millionen, mit denen die Betriebsverluste der im Kreis verkehrenden Busse und Regionalbahnen ausgeglichen werden. Der Vogelsbergkreis erhält 200 000 Euro und weitere 3,4 Millionen für die Verkehrslinien. Im Kreis Gießen wird der Betriebsverlust der öffentlichen Verkehrsmittel in Höhe von 2,7 Millionen Euro ausgeglichen. Der Verlust ist so hoch, dass der Kreis keine Dividende bekommt, sondern noch 400 000 Euro an den Zweckverband zahlen muss. Der Kreis Gießen ist nur mit einem Anteil von 16,2 Prozent am ZOV beteiligt.

Aus Sonnenlicht, Wind- und Wasserkraft erzeugte der kommunale Konzern 2019 so viel Ökostrom wie noch nie, berichtete der neue Ovag-Geschäftsführer Oswin Veith. Es waren 287 Millionen Kilowattstunden. Davon stammen 11,6 Millionen Kilowattstunden aus den Fotovoltaikanlagen. Der so erzeugte Ökostrom decke rechnerisch 30 Prozent des Jahresbedarfs der rund 200 000 Vertriebskunden der Oberhessischen Versorgungsbetriebe in den drei Landkreisen. Zeitweise kämen etwa 60 Prozent der Strommenge im Ovag-Netz aus erneuerbaren Quellen. „Wir sind beim Ausbau der neuen Energien führend in ganz Hessen“, meinte Joachim Arnold.

Alte Windräder erneuern

Laut Arnold bemüht sich die Ovag, alte Windmasten, die 2021 aus der Förderung herausfallen, zu erneuern. Gemeinsam mit der Technischen Hochschule Mittelhessen werde gerade geprüft, ob und wie Windstrom, der im Netz zeitweise nur wenig Geld einbringt, zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt werden kann. Der könnte dann beispielsweise zum Antrieb von Linienbussen oder Zügen genutzt werden.

Veith zufolge beteiligt sich die Ovag an zwei neuen Offshore-Windkraftwerken auf dem Meer. Der geplante Bau mehrerer Drei-Megawatt-Windräder bei Butzbach wurde von Einwendern aus dem Westerwald gerichtlich verhindert, beklagte der Geschäftsführer. Die Ovag ziehe nun vor den Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel, um das Projekt noch zu retten. Doch bis eine Entscheidung komme, könnten durchaus drei Jahre vergehen. Zwei weitere Windkraftprojekte treibt die Ovag bei Alsfeld und bei Schwalmtal-Brauerschwend im Vogelsbergkreis voran. Auch dort seien Klagen von Einwendern zu erwarten, erklärte Veith. Dabei sei „der weitere Zubau von Windkraftanlagen unabdingbar“.

Um den Landkreisen den Betrieb von Elektroautos zu ermöglichen, baute die Ovag im vorigen Jahr ihr Ladesäulen-Netz weiter aus. Auf dem Friedberger Betriebsgelände entstand eine Pilotanlage, an der sich Firmen und Bauherren über Möglichkeiten des „intelligentem und automatisierten Last- und Lademanagements“ informieren können.

Neues Schalthaus

In ihr Stromnetz investierte die Ovag Millionen. So bekam die Netz-Überwachungszentrale in Friedberg neue Technik im Wert von zwei Millionen Euro. In Lauterbach wurde ein neues Umspannwerk in Betrieb genommen. Und in Grünberg wurde für rund 3,5 Millionen Euro das Schalthaus neu gebaut. Bei ihren Stromkunden installierte die Ovag bislang 14 500 moderne Stromzähler. Die sollen bis 2032 in jedem Haushalt vorhanden sein, damit die Kunden ihren Strom gezielt dann einkaufen können, wenn das Angebot groß und die Preise niedrig sind.

Zum Personal der Ovag gehören laut Vorstandsbericht momentan 706 Männer und Frauen – das sind 40 Stellen mehr als 2018. Im laufenden Sommer begannen 27 junge Menschen eine Ausbildung zu unterschiedlichen Berufen beim Versorgungsunternehmen.