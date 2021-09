Landkreis plant Impfambulanz ab Oktober

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Ursprünglich war es anders geplant, doch Erstimpfungen gegen das Coronavirus werden bis zum letzten Öffnungstag des Impfzentrums in Heuchelheim am 30. September möglich sein. Dies hat Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt. Die Zweitimpfung müssten sich die Menschen dann in einer Hausarzt-Praxis holen.

Mit den Auffrischungsimpfungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen wird es im begrenzten Rahmen ab einem noch nicht festehenden Termin im Oktober das Angebot einer Impfambulanz geben, erklärte Wingender weiter. Die sechs mobilen Teams, die auch künftig für das Gesundheitsamt des Landkreises tätig sein werden, bekommen einen Standort im Watzenborner Weg in Gießen. Dort soll es die Impfambulanz geben. Partner bei den mobilen Teams sind weiterhin das DRK und die Johanniter. Mit den Hilfsorganisationen soll ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen werden.