Landkreis stellt Fahrzeug zur Verfügung

Im Kreis Gießen wird es ab sofort auch in Ausnahmefällen Corona-Tests mobil geben.

Kreis Gießen (red). Der Landkreis Gießen stellt ab sofort über den Rettungsdienst ein Fahrzeug zur Verfügung, um in besonderen Fällen kurzfristig bei Erkrankten zu Hause Abstriche zum Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorzunehmen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Team des Fahrzeugs übernimmt vor Ort die Abstriche und befördert diese ins Labor. Das Fahrzeug kommt nur dann zum Einsatz, wenn das Gesundheitsamt es festlegt - zum Beispiel, wenn Erkrankte hohes Fieber haben und kein Hausbesuch durch einen niedergelassenen Arzt oder den Ärztlichen Bereitschaftsdienst möglich ist.

"Wir bieten in Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus dem Rettungsdienst eine Möglichkeit, um schnell zu helfen und eine Lücke zu schließen", sagt Landrätin Anita Schneider. Sie kündigt zugleich Gespräche mit der Ärzteschaft und der Kassenärztlichen Vereinigung an, um das Testmobil als Lösung für einen längeren Zeitraum zu etablieren. Der Besuch des mobilen Test-Teams wird in jedem Fall vorher telefonisch bei den Betroffenen angekündigt. "Dies ist besonders wichtig, weil es in Nachbarkreisen Betrugsversuche gab, in denen sich Personen als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgaben und unangekündigt Wohnungen betreten wollen", erklärt Landrätin Schneider.

Weitere Informationen zur Situation rund um das Coronavirus gibt es gesammelt unter www.lkgi.de.