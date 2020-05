Landkreis und Partner starten Initiative "Mit dem Rad zur Schule"

Die Fahrradständer der Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim haben noch nie so viele Fahrräder beherbergt wie am vergangenen Montag. Foto: Adolf-Reichwein-Schule

Kreis Giessen (red). Rein in die Pedale und raus an die frische Luft: Der Landkreis Gießen möchte erreichen, dass mehr Schüler mit dem Rad zur Schule kommen. Gemeinsam mit Kommunen, Schulen, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) und weiteren Partnern schafft er in einem Pilotprojekt die Voraussetzungen. Die Gesamtschule Busecker Tal, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule Lich, die Anne-Frank-Schule Linden, die Clemens-Brentano-Europaschule Lollar und deren Außenstelle in Allendorf/Lda., die Gesamtschule Hungen und die Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim sind bislang dabei. Dort gab es am vergangenen Montag, als für einen weiteren Teil der Schüler der Präsenzunterricht begann, etwas Besonderes: Fast 20 Prozent der anwesenden Schüler kamen mit dem Fahrrad, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Hintergrund ist die Corona-Pandemie. Wer zur Schule radelt, vermeidet enge Kontakte zu anderen im Bus und eine steigende Zahl von "Elterntaxis". "Im Bus ist es vor allem beim Ein- und Aussteigen oft schwierig, den Mindestabstand von eineinhalb Metern einzuhalten", sagt Landrätin Anita Schneider (SPD). Schuldezernentin Dr. Christiane Schmahl (Grüne) empfiehlt: "Bewegung ist gut - und wo es sicher und möglich ist, sollte der Schulweg zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden." Das sei nicht nur gesund, sondern auch umweltfreundlich.

Zentraler Treffpunkt

Gemeinsam mit Partnern entstand die Idee zu dem Pilotprojekt, das auch von den Bürgermeistern unterstützt wird. Ehrenamtliche aus dem ADFC und anderen lokalen Initiativen wie beispielsweise "Verkehrswende in Buseck" oder "Klima Initiative Linden" hatten bereits im Vorfeld solche Überlegungen angeregt.

Die Kinder und Jugendlichen sollen sich per Rad an zentralen Punkten in den jeweiligen Ortsteilen treffen und mit ausreichendem Abstand zueinander zur Schule radeln. Freiwillige, Eltern und Vereine sind aufgerufen, zu helfen, um den Fahrradtross zu begleiten. Gefährliche Punkte der Radwege zur Schule wie Querungen und Kreuzungen würden größtenteils durch Mitarbeiter der jeweiligen Ordnungsämter vor Schulbeginn und nach Unterrichtsende abgesichert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Kommunen und Schulen sorgen dafür, dass "Elterntaxis" nicht direkt bis vors Schultor fahren. Eltern werden mit Infobriefen über das Angebot aufgeklärt. "Wir möchten in Zeiten der Pandemie versuchen, die Schülerströme zu entzerren", erklärt Landrätin Schneider. "Und wenn wir es schaffen, dass sich mehr Schüler als bisher aufs Rad setzen, haben wir auch für die Zukunft viel erreicht. Hier besteht die Chance auf eine Verstetigung und Nachhaltigkeit dieses Projektes."

Die Schulleitungen sowie die Elternvertretungen seien in die Planungen eingebunden gewesen. Bei Vor-Ort-Terminen besprachen sie die individuellen Gegebenheiten der jeweiligen Schule und die verkehrssicheren Fahrradwege.

Eltern sollten beachten, dass sie ihre Kinder nur mit Kopfschutz und verkehrssicheren Fahrrädern auf den Schulweg schicken. Außerdem sollten die Kinder im Radfahren geübt sein und örtliche Gefahrenstellen auf dem Weg kennen und beachten.

Der Modellversuch startet zunächst an den genannten Gesamtschulen. Wo es machbar ist, will man auch Grundschulen einbinden, sagt Schuldezernentin Schmahl. "Eigentlich sollten die Kinder erst nach bestandener Radfahrprüfung alleine mit dem Rad zur Schule geschickt werden. In diesem Jahr ist die Situation besonders, nicht alle Kinder konnten ihre Prüfung für den Fahrradführerschein ablegen. Für geübte Grundschüler, deren Eltern ihnen den Weg zur Schule zutrauen, ist es ebenfalls möglich, mit dem Fahrrad zur Schule zu kommen."