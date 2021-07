Landkreis will Modellregion werden

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (red). Als Wasserstoff-Modellregion bewerben sich die Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill beim Förderwettbewerb "HyExpert" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

"Wasserstoff als universeller Energieträger ist ein wichtiger Baustein für die Energiewende, vor allem im Mobilitätssektor", betont Landrätin Anita Schneider in einer Pressemitteilung. "Als Klimaschutz-Masterplanregion verfolgen wir besonders in Sachen Mobilitätswende viele Ansätze - von der Reaktivierung von Bahnstrecken über eine verbesserte Infrastruktur für Elektromobilität bis zu den Untersuchungen um die Potenziale der Wasserstofftechnologie."

Eine vom Landkreis in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zeige, dass im regionalen Linienverkehr im ländlichen Raum die Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie die beste Lösung sei. Doch hohe Anschaffungspreise, weitgehend unbekannte Hochvolttechnologien sowie wenige Vertragswerkstätten und Tankstellen ließen kleine und mittlere Regionalbusunternehmen zweifeln, ob sie sich noch an Ausschreibungen beteiligen können.

Lernwerkstatt eingerichtet

Deshalb finanziere der Landkreis Gießen eine zweijährige Lernwerkstatt Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse. Dafür stellt er in Kooperation mit Nahverkehrsbetreibern den Unternehmen zwei Wasserstoff-Brennstoffzellenbusse zur Verfügung, die im Linienbetrieb getestet werden. Es würden Strategien erarbeitet, die kleine und mittelständische Unternehmen bei künftigen Ausschreibungen konkurrenzfähig gegenüber großen Anbietern machen sollen. Von den Ergebnissen der Lernwerkstatt könnten im Anschluss auch andere Landkreise profitieren. Zusätzlich werde ein mittelständischer Heizölhändler und Tankstellenbetreiber in Gießen Ende des Jahres eine Wasserstofftankstelle errichten. Der Wasserstoff werde per Elektrolyse mit Strom aus einer Fotovoltaikanlage produziert.

Weitere Versuche im Gütertransport und für kommunale Dienstleistungen wie beispielsweise die Abfalleinsammlung sei dann umsetzbar.

Im produzierenden Gewerbe herrsche ebenfalls Interesse an Wasserstoff als "grünem" Energieträger zum Ersatz von Erdgas.

Breiter Wissenspool

Mit den beiden Hochschulen Justus-Liebig-Universität (JLU) und Technische Hochschule Mittelhessen (THM) stehe der Region ein breit aufgestellter Wissenspool zur Verfügung. Beispielhaft seien die international renommierte Batterieforschung unter Leitung von Prof. Dr. Jürgen Janek (JLU) und das interdisziplinäre Zentrum für Energietechnik und Energiemanagement (THM), die sich ebenfalls in der HyExpert-Region Mittelhessen beteiligen werden. "In der interkommunalen Zusammenarbeit mit den Landkreisen Marburg-Biedenkopf und Lahn-Dill sehen wir große Chancen, Wasserstoff als universellen Energieträger vor allem in den Bereichen Mobilität und Industrie zu etablieren", unterstreicht Schneider. Die Federführung des Bewerbungsverfahrens übernehme der Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Sollte die Bewerbung als "HyExpert-Region" angenommen werden, würden bis zu 400 000 Euro an Fördergeldern winken. Damit sollen unter anderem konkrete Projekte zur regionalen Herstellung von Wasserstoff auf Basis erneuerbarer Energien und zur entsprechenden Nutzung entwickelt werden.