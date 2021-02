Landrätin Anita Schneider bricht sich Handgelenk

Landrätin Anita Schneider arbeitet zurzeit von zuhause aus. Archivfoto: Friese

KREIS GIESSEN - Bei einem Sturz während des Joggens hat sich Landrätin Anita Schneider (SPD) am Samstag das rechte Handgelenk gebrochen. "Ich bin auf meiner Joggingrunde durch den Wald auf eine Eisplatte getreten. Ein kurzer Moment und ich fiel, konnte mich jedoch abfangen und habe mir dabei mein rechtes Handgelenk gebrochen", teilte Schneider auf Anfrage mit. Sie wurde noch am Samstagabend operiert und ist seit Sonntag wieder zu Hause und im Homeoffice. "Tippen mit der linken Hand ist langwierig. Es wird wohl wieder zusammenwachsen, was sonst", so Schneider.