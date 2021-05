Landrätin Anita Schneider mahnt neue Koalition

SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne hatte hochgerechnet, dass der zusätzliche Kreisbeigeordnete während der sechsjährigen Amtszeit inklusive Mitarbeitern, Büro-Infrastruktur etc. rund eine Million Euro kosten werde. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Bei ihrem Ziel, einen weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten im Kreisausschuss zu installieren, hat die neue Koalition mit der im Kreistag beschlossenen Änderung der Hauptsatzung einen ersten Schritt erledigt. Da es dabei auch um Geld geht - ein hauptamtlicher Kreisbeigeordneter kommt auf ein Grundgehalt von knapp 8600 Euro brutto im Monat - muss die Stelle im Haushalt verankert werden. Folglich hat der Kreisausschuss am Montag dem Kreistag einen Nachtragshaushalt vorgelegt. Der einzige Unterschied zum bisherigen Haushalt befindet sich im Stellenplan: die neue Beamten-Stelle im Kreisausschuss. Und gewichtiger Unterschied im Verfahren: Landrätin Anita Schneider (SPD) hat diesen Nachtragshaushalt nicht im Namen des Kreisausschusses eingebracht, sondern stattdessen eine "abweichende Stellungnahme" vorgelegt. Sie wies darauf hin, dass der Nachtragsetat "nicht dem Gebot der Haushaltswahrheit und Haushaltsklarheit entspricht" und forderte gleichzeitig dazu auf, diesem Gebot vor der Verabschiedung zu folgen.

Acht bisherige Kreisbeigeordnete, die den neuen Koalitionspartnern CDU, Grüne und Freien Wählern angehören, hatten den Nachtragshaushalt eingebracht. Dieser wurde in der Sitzung am 3. Mai beschlossen. Allerdings gibt es in dem Plan keinerlei Angaben zu den Kosten der weiteren Beigeordneten-Stelle.

Über die Personalpläne der neuen Koalition hatte der Kreistag am Montag ausführlich diskutiert (siehe Anzeiger von gestern). Doch auf die Rechnung der SPD-Fraktionsvorsitzenden Sabine Scheele-Brenne, dass sich die Kosten des weiteren Kreisbeigeordneten plus Mitarbeiter, Büro-Infrastruktur etc. innerhalb der Wahlperiode von sechs Jahren auf rund eine Million Euro summieren würden, ging keiner der Koalitionssprecher ein. Wie soll das gegenfinanziert werden? Dazu gab es im Kreistag keine Aussage.

"Im Personaletat ist Luft, zum Beispiel wegen unbesetzter Stellen", erläuterte CDU-Fraktionsvorsitzender Christopher Lipp auf Anfrage dieser Zeitung. In der Koalition geht man also davon aus, dass die zusätzliche Stelle aus dem vorhandenen Geld bezahlt werden kann. Da die Wahl für 12. Juli vorgesehen ist, fallen die Kosten nur für die zweite Jahreshälfte 2021 an. Ab 2022 steht dann die Stelle fest im Stellenplan und die Kosten müssen berücksichtigt werden.

In ihrer Stellungnahme betonte die Landrätin, dass sie nicht die politische Entscheidung der neuen Mehrheit beurteilen wolle. Doch eine inhaltliche Begründung der Stelle fehle. Schneider sieht Bedarf für eine Nachbesserung, denn es werde eine Vorgabe der Gemeindehaushaltsverordnung nicht beachtet, dass ein Nachtragsetat "alle erheblichen Änderungen" bei Einnahmen und Ausgaben enthalten müsse.

Für den Kreistag sei nicht erkennbar, welche Auswirkungen die neue Stelle auf den Haushalt habe, wie sich die Personalkosten bislang entwickelt haben und ob die Kosten gedeckt seien - entweder im Personaletat oder über die Gesamtdeckung des Haushaltes.

Schneider verwies auf die positive Entwicklung der vergangenen Jahre mit Überschüssen trotz hoher Investitionen, die seit 2016 um 6,69 Prozentpunkte gesenkte Kreisumlage oder die auf 354 Euro gesunkene Pro-Kopf-Verschuldung. Diese Errungenschaften zu halten, sei nicht einfach, denn die Kosten der Pandemie seien nicht abschließend beziffert. In diesem Jahr könne der Haushalt nach Berechnungen der Kämmerei nur durch den Griff in die Rücklagen und liquiden Mittel ausgeglichen werden. Zudem drohe eine höhere Umlage an den Landeswohlfahrtsverband, was eine Erhöhung der Kreisumlage nach sich ziehen werde. "Die kommenden Haushalte werden nicht leicht und dürfen die Kommunen nicht überfordern", meinte die Landrätin mit Blick auf die Freien Wähler, die eine Erhöhung der Kreisumlage verhindern wollen.

Lipp erklärte zur Kritik der Landrätin: "Wir werden prüfen, ob wir nachbessern müssen. Und wenn das so sein sollte, werden wir das tun."