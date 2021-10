Landrätin Anita Schneider (SPD) gewinnt Stichwahl mit 66,4 Prozent

Ausgelassen jubelt Anita Schneider (Mitte) zusammen mit den SPD-Kreistagsabgeordneten Sabine Scheele-Brenne (l.) und Melanie Haubrich. Foto: Friese

KREIS GIESSEN - Um 19.34 Uhr brandet lauter Jubel im Foyer des Gießener Rathauses auf. Anita Schneider und Frank-Tilo Becher (beide SPD) werden gefeiert, als ob sie eine Wahl gewonnen hätten. Dabei haben sie das zu diesem Zeitpunkt streng genommen noch nicht. Im Falle von Anita Scheider dauert es bis 20.22 Uhr. Dann liegen die Ergebnisse aus allen 290 Wahlbezirken vor. Die Landrätin ist mit 66,4 Prozent der Stimmen bei der Stichwahl am Sonntag deutlich bestätigt worden. Auf CDU-Kandidat Peter Neidel entfallen 33,6 Prozent. Die Wahlbeteiligung beträgt 37,3 Prozent. Zum Vergleich: Am 26. September waren es 71,2 Prozent. Wie bei der ersten Runde der Landratswahl holt sich Neidel die Mehrheit in seiner Heimatgemeinde Heuchelheim - 59,0 Prozent. Doch in allen anderen Kreiskommunen liegt die Amtsinhaberin vorne (siehe Grafik auf Seite 12). Das beste Ergebnis gelingt ihr mit 73,4 Prozent in Rabenau.

Die Freude bei Anita Schneider ist grenzenlos, lange Zeit hat man sie nicht so locker erlebt. Gemeinsam mit der SPD-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, Sabine Scheele-Brenne, und deren Vorgängerin Melanie Haubrich jubelt sie. Die drei Frauen hüpfen auf und ab. Ein ähnliches Bild, als die frühere Kreisfrauenbeauftragte Elisabeth Faber dazukommt. Ganz viel Anspannung löst sich in dem Moment.

Als nach 18 Uhr nach und nach die ersten Ergebnisse eintrudeln und auf einem der zwei großen Fernseher gezeigt werden, da gibt es von Anfang an das gleiche Bild: Anita Schneider liegt deutlich vorne. Ihr Stimmenanteil bewegt sich in den nächsten zwei Stunden konstant zwischen 63 und 67 Prozent. Schon zu Beginn füllt sich das Foyer gut mit interessierten Bürgern und vielen Kommunalpolitikern. Lichs Bürgermeister Dr. Julien Neubert (SPD) hat zwei Blumensträuße mit roten Rosen für die Wahlsieger dabei, die er am liebsten seinen Parteifreunden Schneider und Becher geben möchte. Sein Wunsch geht in Erfüllung.

Kaum Veränderungen

Der frischgewählte Bundestagsabgeordnete Felix Döring (SPD) ist ebenso vor Ort wie der Europaabgeordnete Udo Bullmann (SPD), der ehemalige Landrat Willi Marx (SPD), die frühere Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl (Grüne) oder der langjährige Langgönser Bürgermeister Horst Röhrig (SPD). Alle sehen, dass sich das Ergebnis bei der Landrats-Stichwahl kaum verändert, während es in Gießen etwas enger wird.

Erste Aufgabe für die späteren Wahlsieger Schneider und Becher ist ein Live-Interview für die "Hessenschau". Dann nehmen beide zahlreiche Glückwünsche entgegen und auch der Licher Bürgermeister kann seine Blumen übergeben. Von Peter Neidel ist zu dem Zeitpunkt noch nichts zu sehen. Um kurz nach 20 Uhr kommt er mit weiteren CDU-Vertretern ins Rathaus. Er gratuliert Anita Schneider zum Wahlerfolg. Glückwünsche gibt es auch vom Ersten Kreisbeigeordneten Christopher Lipp (CDU).

"Ich freue mich total über dieses sehr deutliche Ergebnis", erklärt Schneider. Die Wähler hätten ihr viel Vertrauen entgegengebracht, was sie in ihrer Arbeit nun stärke. "Es war ein harter und langer Wahlkampf. Das hat Kräfte aufgezehrt", bilanziert sie und meint mit "hart" die Dauer und nicht die Auseinandersetzung mit Peter Neidel sowie im ersten Wahlkampf mit Kerstin Gromes (Grüne), denen sie ausdrücklich für den fairen Wahlkampf dankt.

Angesichts der veränderten Mehrheitsverhältnisse im Kreistag sei das Ergebnis eine "gute Grundlage für die Zusammenarbeit". Mit Blick auf den Koalitionsvertrag von CDU, Grünen und Freien Wählern sieht die 60-Jährige "keine großen Hürden, die man überwinden muss". An diversen Punkten gebe es Übereinstimmung, über die Wege zum Ziel müsse man diskutieren.

"Wir wollen alle die Digitalisierung, wir wollen alle die Klimapolitik weiterentwickeln. Beim sozialen Wohnungsbau gab es auch keinen Widerspruch", nennt Schneider drei Schwerpunktthemen. Die niedrige Wahlbeteiligung findet sie bedauerlich. Vielen Bürgern sei nicht bewusst gewesen, dass die Stichwahl stattfand. Aber das soll die Freude nicht trüben. Gefeiert wird im benachbarten Dachcafé. Die Landrätin hat sich für heute nicht freigenommen und hat um 9 Uhr einen Termin.

"Natürlich enttäuscht"

"Ich bin natürlich enttäuscht", lautet die Reaktion von Peter Neidel. "Wir konnten unsere Leute nicht motivieren, zur Wahl zu gehen, besonders in Gießen, wo die Landratswahl nicht so eine hohe Bedeutung hatte." Die Wahlempfehlungen der Koalitionspartner von Grünen und Freien Wähler "haben offenbar keine große Wirkung entfaltet". Auf die Frage, mit welchem Ergebnis er gerechnet habe, antwortet der 52-Jährige: "Ich hatte schon gehofft, dass wir gewinnen, sonst wäre ich nicht angetreten." Er dankt all den Helfern, die ihn im Wahlkampf unterstützten. "Für sie tut es mir leid, dass wir so ein Ergebnis erzielt haben." Die Wahlbeteiligung findet Neidel "demokratisch sehr schade. Es ist bedauerlich, dass die Legitimation für die Gewählten so gering ist".

Beruflich plant der Heuchelheimer die Rückkehr als Vorsitzender Richter ans Gießener Landgericht. Der Abend klingt zusammen mit den Unterstützern im Stadtcafé aus. Und nach dem anstrengenden Wahlkampf wolle er jetzt "erstmal ausschlafen".