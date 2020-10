Landrätin lehnt Schließung von Hallen ab

Hohe Infektionszahlen entstehen nicht beim Sport, sondern bei Familienfeiern, sagt Landrätin Anita Schneider. Vereinen den Zugang zu Hallen zu verbieten, sei deshalb nicht der richtige Weg. In Pohlheim ist man anderer Meinung. Symbolbild: Guido Schiek/ VRM Bild

POHLHEIM/KREIS GIESSEN - Pohlheim/Kreis Giessen (vb). Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und die Suche nach Strategien zur Eindämmung der Pandemie ist in vollem Gange. Und so wie sich Kanzlerin und Ministerpräsidenten oft über die richtigen Maßnahmen nicht einig sind, gibt es auch im Landkreis Gießen unterschiedliche Ansichten bei einer Frage: Sollten die kommunalen und Kreis-Hallen für Vereine geschlossen werden?

Der Pohlheimer Bürgermeister Udo Schöffmann (CDU) sagt Ja. In seiner Stadt ist der Inzidenz-Wert, also die Anzahl an Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - zuletzt am höchsten gewesen. Der Wert lag bei 297,7, für den ganzen Kreis Gießen am Sonntag bei 104,2. "Die Inzidenz besorgt mich sehr", erklärte er am Mittwochabend während eines Redaktionsgesprächs mit dem Gießener Anzeiger. Mit der Schließung der Hallen will er verhindern, dass Gruppen von Menschen zusammenkommen, die sich anstecken könnten. Das sollte nicht nur für Sport treibende Vereine gelten, sondern auch für Gesangvereine. Nun nutzen die Vereine in Pohlheim und allen anderen Städten und Gemeinden im Kreis nicht nur kommunale Hallen, sondern auch solche, die dem Landkreis gehören, zum Beispiel Schulturnhallen. Schöffmann beklagte, dass Landrätin Anita Schneider (SPD) eine Schließung der Hallen ablehne. "Das verstehe ich nicht."

Wie es auf Anfrage aus der Kreisverwaltung hieß, hat sich die Landrätin Anfang vergangener Woche mit den Bürgermeistern von Lollar, Wettenberg und Pohlheim ausgetauscht - also den Kommunen, die gerade besonders hohe Inzidenzen aufweisen. "Grund der Ansteckungen dort waren und sind in erster Linie viele Kontakte im privaten und familiären Bereich bei unterschiedlichen Treffen", betonte Pressesprecher Dirk Wingender.

Gesamten Kreis im Blick

Beim Abwägen aller nötigen Schritte sei zu beachten, dass die Kommunen keine abgeschlossenen Einheiten sind - Menschen bewegen sich, pendeln zur Arbeit oder zum Einkaufen. Die Maßnahmen, die der Verwaltungsstab trifft, hätten daher grundsätzlich den gesamten Landkreis im Blick. Dies entspreche auch den Empfehlungen des Landes im Eskalationskonzept zur Eindämmung der Pandemie. Darin sei eine pauschale Hallenschließung derzeit nicht vorgesehen. Schulsport sei unter Hygienevorkehrungen weiterhin möglich, daher sollte aus Sicht des Kreises der Vereinssport gleich behandelt werden.

Selbstverständlich könnten die Kommunen im Rahmen ihres Hausrechts abweichende Regelungen treffen. Doch der Landkreis wolle seine Hallen zum jetzigen Zeitpunkt nicht schließen. Im Rhein-Main-Gebiet, wo es höhere Infektionszahlen gibt, sei ein solcher Schritt auch nicht vollzogen worden. Aus Wettenberg und Lollar habe es anders als aus Pohlheim keine Signale gegeben, eigene Hallen schließen zu wollen.

"Gerade auch vor dem Hintergrund, dass die hohen Infektionszahlen nicht im Sport, sondern insbesondere bei Familienfeiern etc. entstehen, gibt es keinen Anlass, hier besondere, vom Eindämmungserlass abweichende Maßnahmen zu treffen", erklärte Landrätin Schneider. Sie verwies auf die neueste Mitteilung des Hessischen Landkreistages, in der mehr Einheitlichkeit beim Vorgehen der Maßnahmen angemahnt werde. Die Eingriffe in die persönliche Freiheit jedes Einzelnen müssten demnach verhältnismäßig und nachvollziehbar sein.

Videokonferenz

Am kommenden Freitag wird es eine Bürgermeisterdienstversammlung per Videokonferenz geben, in der Schneider ebenso wie Vertreter des Gesundheitsamtes über die aktuelle Situation informieren werden. Dabei wird es insbesondere um Kontrollen von Verstößen gegen die Corona-Verordnung des Landes und die Allgemeinverfügung des Kreises sowie weitere Maßnahmen des Infektionsschutzes gehen.

Seit Beginn der Pandemie habe es mehrere Bürgermeisterdienstversammlungen - auch außerhalb des üblichen Turnus - gegeben, um Infos über die Lage zu vermitteln, Möglichkeiten für Rückfragen und Diskussionen zu geben und ein möglichst einheitliches Vorgehen zu erzielen. Dies werde weiterhin gewährleistet. Neben dem Gesundheitsamt waren dabei - je nach Anlass und aktuellem Bedarf - auch die Fachabteilungen eingebunden; so die Kreisordnungsbehörde oder das Jugendamt mit Blick auf die Notbetreuung in Kitas während des Lockdowns.

Derweil hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Sonntagabend auf seiner Internetseite 386 aktive Fälle gemeldet. Am Vortag lag die Zahl bei 313. Im Detail gibt es folgende aktive Fälle: Allendorf/Lumda 2 (2), Biebertal 10 (9), Buseck 6 (6), Fernwald 6 (6), Gießen 152 (120), Grünberg 9 (7), Heuchelheim 8 (7), Hungen 10 (10), Langgöns 5 (5), Laubach 13 (11), Lich 16 (15), Linden 19 (12), Lollar 27 (22), Pohlheim 72 (66), Rabenau 2 (2), Reiskirchen 4 (4), Staufenberg 7 (5) und Wettenberg 25 (19). Die Sieben-Tage-Inzidenz für den gesamten Landkreis liegt bei 104,2 für die Stadt Gießen bei 128,1. Seit dem ersten Fall Ende Februar hat es 1005 (935) bestätigte Corona-Infektionen gegeben. Von den 386 aktiven Fällen befinden sich sieben (sieben) in stationärer Behandlung. Die Zahl der verstorbenen Personen liegt weiterhin bei sechs. Die Zahl der Genesenen liegt bei 619 (616).