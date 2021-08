Landratskandidaten zeigen viel Einigkeit in Sachen Sport

Gute Stimmung herrschte bei der Diskussionsveranstaltung des Sportkreises, bei der Vorsitzender Heinz Zielinski (l.) die Landratskandidaten Kerstin Gromes, Peter Neidel und Anita Schneider (v.l.) befragte. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Kerstin Gromes von den Grünen, Peter Neidel (CDU) und Anita Schneider (SPD) kennen sich von der politischen Bühne Mittelhessens. Doch zusammen auf einem Podium haben sie noch nicht gesessen. Dafür hat jetzt der Sportkreis Gießen gesorgt. Im Vorfeld der am 26. September anstehenden Landratswahl war das Kandidaten-Trio nach Burkhardsfelden eingeladen worden, um sich zur quasi inoffiziellen Eröffnung des neu errichteten Sportheims am Fußballplatz den Fragen des Sportkreis-Vorsitzenden Professor Heinz Zielinski und seinen Mitstreitern sowie Vereinsvertretern zu stellen. Dabei musste Zielinski angesichts der nicht übermäßig zahlreichen Resonanz feststellen, dass es sich um einen "überschaubaren Rahmen in einem wunderschönen Sportheim" handele.

Gromes befand im Blick auf die Sport-Themen: "Wahrscheinlich sagen wir alle ähnliche Sachen", während Neidel mit einem "Wir sind uns in vielen Fragen einig" zustimmte. Doch für den organisierten Sport im Kreis Gießen gab es an diesem Abend interessante Neuigkeiten.

So bekundete Landrätin Schneider, dass sie im Falle ihrer Wiederwahl die den Sport betreffenden Angelegenheiten in einem Sportamt bündeln wolle. Ein Vorhaben, das auch ihre Mitbewerber Gromes und Neidel auf der Agenda haben. Zu viel stehe an sportspezifischen Koordinierungs- und Organisationsaufgaben an, als dass man die Themen weiter in der Schulverwaltung mitbearbeiten könne. Was Zielinski zu dem kleinen Seitenhieb veranlasste, dass es bis zum Beginn der 90er Jahre schon einmal ein Sportamt ("mit drei Stellen!") im Landratsamt gegeben habe.

Schneider erklärte zudem, dass zusätzlich zum jüngst installierten und mit 12 000 Euro dotierten Sportförderpreis ("für die Zukunftsfähigkeit der Vereine") eine Bewerbung beim Land laufe für die Einstellung eines Bewegungskoordinators. Der soll dann bei der Sportkreis-Geschäftsstelle angesiedelt werden.

Bei der in der Tat durchweg festzustellenden Einigkeit der Sichtweisen versuchten die zwei Bewerberinnen und der Bewerber aber auch, individuelle Zeichen zu setzen. So warb der ehemalige Handballer Peter Neidel dafür, dass in der Schulzeit verstärkt ein "allgemeines Fitnesstraining" vermittelt werden solle. Sportartspezifische Inhalte könnten dazu in den Vereinen trainiert werden. Kerstin Gromes dagegen betonte "Ich denke stark von der sozialen Komponente des Sports", nicht ohne anzufügen, dass sie auch eine Dauerkarte für die Basketballer der Gießen 46ers besitze. Anita Schneider erklärte, dass es nach dem Kataster des Sportstättenentwicklungsplans den "notwendigen Schritt" eines Sportentwicklungsplans geben müsse. "Das ist dann die Grundlage für die Arbeit des Sportamts." Ein bisschen Kampfgeist ließ daraufhin Peter Neidel aufblitzen: "Das hätte auch schon früher geschehen können."

Dass manchmal Kleinigkeiten große Wirkung haben können, ließ sich an den geschilderten Erfahrungen festmachen, dass etliche Sportstätten gerade Kindern und Jugendlichen oftmals gar nicht zur Verfügung stehen. Hier sprach sich das Trio für offene Zugänge über den organisierten Sport hinaus aus. "Hier müssen wir mutiger sein", forderte Neidel.

Aufgeschlossen für neue Kunstrasenplätze für die Fußballer zeigten sich alle Kandidaten und warben diesbezüglich für mehr Kooperationen. "Kein Kunstrasenplatz ist schlechter als einer, den man mit anderen Vereinen teilen muss", brachte es Neidel auf den Punkt. Überhaupt zog sich die Forderung nach mehr und intensiveren Kooperationen im Sport und über den Sport hinaus durch die gesamten zweieinhalb Stunden der Gesprächsrunde.

Zwangsläufig auch bei dem Thema, das Gromes, Neidel und Schneider offensichtlich große Sorgen bereitet: Die schlechte Situation des Schwimmens. Ausgehend von der dringend anstehenden Sanierung des Hallenbads in Lollar beklagten sie allesamt die fehlenden Wasserflächen. "Jedes Kind muss schwimmen können", forderte die Grünen-Kandidatin, dem sich der CDU-Vertreter anschloss: "Als Gesellschaft müssen wir das Ziel haben, dass alle Kinder schwimmen lernen." Die SPD-Landrätin zeigte die diesbezüglich geringen finanziellen Möglichkeiten des Kreises auf und forderte: "Die ganze Sportinfrastruktur muss durch Bund und Land besser unterstützt werden." Denn auch das Stichwort des Sanierungsbedarfs der Sportstätten zog sich wie ein roter Faden durch die Diskussion.

