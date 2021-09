Landratswahl: Anita Schneider und Peter Neidel in der Stichwahl

Einer der wenigen gemeinsamen Auftritte während des Wahlkampfes war eine Podiumsdiskussion des Sportkreises. Nun treten Anita Schneider (r.) und Peter Neidel (2.v.r.) am 24. Oktober in der Stichwahl gegeneinander an. Archivfoto: Wißner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Am 24. Oktober entscheiden die Bürger des Landkreises Gießen in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaberin Anita Schneider (SPD) und Peter Neidel (CDU) darüber, wer ab 21. Januar 2022 an der Spitze des Landkreises steht. Ausgeschieden ist Kerstin Gromes von den Grünen. Bei Redaktionsschluss für diese Ausgabe - Stand 23.45 Uhr - hatte Anita Schneider 42,2 Prozent. Peter Neidel kam auf 34,9 Prozent. Für Kerstin Gromes stimmten 22,9 Prozent.

Die Präsentation der Ergebnisse der verschiedenen Wahlen fand im Atrium des Gießener Rathauses statt. Vier Bildschirme zeigten zunächst nur das TV-Programm der ARD. Als die ersten Ergebnisse aus dem Wahlkreis 173, der Gießener Oberbürgermeisterwahl und der Landratswahl vorlagen, wurden diese auf die Bildschirme hochgeladen. Die Gießener Ergebnisse und jene aus dem Bundestagswahlkreis zogen die größere Aufmerksamkeit auf sich, was auch daran lag, dass sie nebeneinander standen. Der Bildschirm mit den Zahlen zur Landratswahl stand lange Zeit einsam in der gegenüberliegenden Ecke.

Während Kerstin Gromes bereits um 18 Uhr im Atrium war und Peter Neidel zusammen mit vielen weiteren CDU-Mandatsträgern und Anhängern zunächst auf dem Vorplatz stand und erst beim einsetzenden Regen ins Rathaus ging, traf Anita Schneider mit ihrem Mann Uwe Schäfer erst später ein. Sie stand unter anderem mit der Kreisbeigeordneten Anette Henkel, Gießens Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz und OB-Kandidat Frank-Tilo Becher zusammen und freute sich über so manches Ergebnis, das auf der großen Leinwand angezeigt wurde.

Und da gab es diverse Gründe, sich zu freuen. Die Amtsinhaberin lag unter anderem in Allendorf/Lda., Fernwald, Laubach und Grünberg vorne. Peter Neidel holte - wenig überraschend - seine Heimatgemeinde Heuchelheim. Knapp war es zwischen Schneider und Neidel in Pohlheim und Linden. Kerstin Gromes holte ihr bestes Ergebnis in der Stadt Gießen (ausführlicher Bericht folgt).