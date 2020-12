Landratswahl im Landkreis Gießen am 26. September 2021

Wenn auch der Kreistag zustimmt, wird die Landratswahl zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 stattfinden. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Wenn auch der Kreistag in seiner Sitzung am Montag zustimmt, wird die Landratswahl zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 stattfinden. Im Haupt- und Finanzausschuss gab es am Donnerstagabend für diesen Termin eine Mehrheit von neun Ja-Stimmen bei fünf Nein-Stimmen und einer Enthaltung. Falls eine Stichwahl erforderlich ist, würde diese am 10. Oktober stattfinden - das ist der Sonntag vor den Herbstferien.

Koalition nicht einig

Die Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und Freien Wählern waren sich in der Frage nicht einig. Die SPD plädierte dafür, die Landratswahl zusammen mit der Oberbürgermeisterwahl in Gießen und den Bürgermeisterwahlen am 20. Juni abzuhalten. Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne sprach von einem "Tag der lokalen Demokratie". Gerda Weigel-Greilich kündigte für die Grünen an, dass ihre Fraktion für den Bundestagswahl-Termin stimmen werde. Bei den Freien Wählern gibt es nach Auskunft des Fraktionsvorsitzenden Günther Semmler keine einheitliche Abstimmung. Christopher Lipp (CDU) plädierte mit Blick auf die zu erwartende höhere Wahlbeteiligung ebenfalls für den Termin gemeinsam mit der Bundestagswahl.

Im Kreistag am Montag reicht eine einfache Mehrheit nicht aus, sondern eine qualifizierte Mehrheit ist erforderlich. Das sind 41 der 81 Kreistagsabgeordneten