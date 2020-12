Landratswahl im Landkreis Gießen am 26. September

Wer am 26. September 2021 an der Bundestagswahl teilnimmt, kann auch gleich sein Kreuzchen bei der Landratswahl machen. Der Kreistag hat sich für diesen Termin entschieden. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die Landratswahl wird zusammen mit der Bundestagswahl am 26. September 2021 stattfinden. Das hat der Kreistag am Montagabend entschieden. Kompliziert wurde es anschließend bei der Frage, wann eine eventuell erforderliche Stichwahl abgehalten wird. Dreimal musste abgestimmt werden, bis schließlich der 24. Oktober als Termin stattfand. Bis alles geklärt war, vergingen über 80 Minuten inklusive einer 20-minütigen Sitzung des Ältestenrats - das sind die Spitzen der Fraktionen und der Kreistagsvorsitzende Karl-Heinz Funck (SPD).

Ausgangspunkt war, dass der Haupt- und Finanzausschuss (HFA) vergangene Woche den 26. September mehrheitlich festgelegt hatte. Die Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern (FW) war in dieser Frage nicht einig. Die SPD wollte lieber am 20. Juni wählen lassen, während Grüne und Freie Wähler den Bundestagswahltermin bevorzugten. Erforderlich war nicht nur die einfache, sondern eine sogenannte qualifizierte Mehrheit. Das waren im Kreistag 41 von 81 Abgeordneten - und zwar unabhängig davon, wie viele Mitglieder an der Sitzung teilnahmen.

Diese Hürde wurde mit 42 Stimmen von CDU, AfD, FW, Grünen und FDP übersprungen. Die 23 Vertreter der SPD stimmten mit Nein, die drei Mitglieder der "Gießener Linken" enthielten sich.

Landrätin Anita Schneider (SPD) eröffnete das Thema mit dem Hinweis des Kreiswahlleiters, dass es bei einer Stichwahl am 10. Oktober (diesen Termin hatte der HFA festgelegt) zeitlich sehr knapp sei, um die Briefwahlunterlagen zuzusenden. In der CDU-Fraktion regte sich Unmut angesichts dieser Info.

Für die CDU sei entscheidend, bei welchem Termin die höhere Wahlbeteiligung zu erwarten sei, betonte Christopher Lipp. Möglichst viele Bürger sollten dazu gebracht werden, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. "Nicht nur 30 Prozent wählen einen neuen Landrat, sondern über 70", meinte Lipp, der konsequent die männliche Form wählte, was Stefan Bechthold (SPD) zum Zwischenruf veranlasste: "Wir wählen eine Landrätin."

FW-Fraktionsvorsitzender Günther Semmler trat Gerüchten entgegen, die Freien Wähler seien nicht mehr koalitionstreu. "Es gibt keine politische Überlegung bei der Entscheidung und die Koalitionsfrage hat damit nichts zu tun." Für die Wahlhelfer sei der September-Termin besser.

Aus Sicht der SPD-Fraktionsvorsitzenden Sabine Scheele-Brenne gibt es in den Kommunen, in denen Bürgermeisterwahlen anstehen, eine "große Präferenz" für den Termin 20. Juni. Zudem würde die Landratswahl von den Themen der Bundestagswahl überlagert. Gerda Weigel-Greilich betonte, dass die Grünen immer dafür seien, eine Direktwahl mit einer übergeordneten Wahl zusammenzulegen.

Thomas Brunner (SPD) wunderte sich über das "fehlende kommunale Selbstbewusstsein", dass man es für nötig halte, die Landrats- und die Bundestagswahl zusammenzulegen. Ein "kommunaler Wahltag" werde auch für hohe Aufmerksamkeit sorgen. Da komme es für ihn nicht auf die Wahlbeteiligung an, sondern dass sich der Wähler mit Inhalten auseinandergesetzt hat. Zur Stichwahl meinte Brunner: "Meine Landrätin wird das wieder im ersten Wahlgang gewinnen." Tobias Breidenbach (CDU) stichelte daraufhin: "Schön, dass wir so erfahren, dass Anita Schneider wieder antritt." Bekanntlich hat sich die Landrätin zu dem Thema noch nicht geäußert.

Dann wurde der erste Termin abgestimmt, was in offener Abstimmung mühelos gelang. In der Folge ließ Kreistagsvorsitzender Funck drei Stichwahltermine abstimmen: 10., 17. und 24. Oktober. Für keinen gab es eine Mehrheit.

Nach einer erneuten Abstimmung über die drei Termine fiel auf, dass niemand die Möglichkeit hatte, sich zu enthalten und zu allen Terminen Nein zu sagen. Daraufhin trat der Ältestenrat zusammen. Funck präsentierte nach 20 Minuten das Ergebnis: Es wird namentlich abgestimmt. Zu Entscheidung standen die drei Termine, man konnte sich enthalten oder mit Nein stimmen. Thomas Euler, Leiter des Kreistagsbüros, rief alle Abgeordneten auf und so ergab sich eine Mehrheit von 34 Stimmen von SPD, FW, Linken und Piraten für den 24. Oktober. Für den 10. Oktober stimmten 29 Vertreter von CDU, AfD, Grünen und FDP.