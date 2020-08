Landtechnik-Unternehmen Weimer schließt Filiale in Laubach

Der letzte Tag in Laubach: Timo Weimer am Freitag vor der Filiale des Landtechnik-Unternehmens aus Ruttershausen. Foto: Schuette

Laubach/Lollar (ww). Vor 17 Jahren wurde die Filiale in Laubach eröffnet, seit Freitag ist sie geschlossen. Das Familienunternehmen Weimer verlässt die ehemalige Residenzstadt in Richtung Zentrale in Ruttershausen. Dort wurde in den vergangenen Jahren die Verkaufs- und Werkstattfläche erweitert, sagte Tim Weimer, der als Geschäftsführer im Laubacher Zweig verantwortlich zeichnete. Mit Corona-bedingten Einbußen hat der Weggang nichts zu tun. Weimer junior machte im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich, dass in der Kurzen Hohl größere Investitionen in das Gebäude angestanden hätten. Da man aber in Ruttershausen in den 17 Jahren genügend Fläche zugekauft und dort auch erweitert habe, sei der Umzug jetzt der richtige Weg gewesen. Alle Mitarbeiter vor Ort würden in Ruttershausen weitermachen.

Die Fläche in der Kurzen Hohl, die bisher dem Unternehmen gehörte, wurde an Karl Georg Graf zu Solms-Laubach veräußert, der im Immobiliengeschäft tätig ist, und unter anderem die Schwedenhäuser in Grünberg mit anregte. In Laubach könnte auf dem Ex-Weimer-Gelände eine seniorengerechte Wohnanlage entstehen, munkelt man.

Das Landtechnik-Unternehmen Weimer GmbH mit seinen heute 75 Beschäftigten übernahm 2003 in Laubach den Betrieb von Henner Hellwig. Da man expandieren wollte und im Lollarer Stadtteil damals nicht genügend Platz war, bot sich in Laubach die Zweigstelle an. Auf rund 8000 eigenen Quadratmetern wurden hier Garten-, Forst und Kommunalgeräte sowie Pkw-Anhänger angeboten. Auch in Dietzenbach und Schönau finden sich seit Längerem Vertretungen von Weimer. "Wir verkaufen vom 199-Euro-Rasenmäher aufwärts bis hin zu Spezialgeräten für Kommunen bis 150 000 Euro alles rund um die Landtechnik." Neben Timo Weimer sind sein Vater Udo und sein Bruder Jens Geschäftsführer. Die Familie wohnt in Ruttershausen gleich über dem Laden.

In Laubach wurden speziell Pkw-Anhänger veräußert. Diese Verkaufssparte wird in Lollar neu fortgeführt. Timo Weimer verspricht den Kunden in Laubach weiterhin guten Service mit einem rollenden Werkstattwagen sowie Beratungen und Vorführungen.

Seit 1976 besteht die Firma, doch bereits in den Jahren 1746/47 wurde in Daubringen vom Vorfahren Wilhelm Weimer eine Dorfschmiede betrieben. Diese Schmiede wurde über Generationen vererbt und im Zuge der Zeit auf moderne Landmaschinen umgestellt. Nachdem die Schmiede 1971 abbrannte, wurde der Betrieb nach Ruttershausen verlegt. Hier finden nicht nur der Verkauf, sondern auch die Wartung und Instandsetzung Platz.