Längere Öffnung der DRK-Testzentren

KREIS GIESSEN - (red). Zum langen Wochenende zu Fronleichnam bietet der DRK-Kreisverband Marburg-Gießen in den von ihm betriebenen Corona-Schnelltestzentren erweiterte Öffnungszeiten für kostenlose Bürgertests an. Alle DRK-Zentren haben am Donnerstag und Freitag durchgehend geöffnet. Ausnahmen sind die am Feiertag geschlossenen Zentren in der Sparkasse und dem Rathaus in Gießen. Im Seltersweg und im Drive-In bei Sommerlad im Schiffenberger Tal werden am Donnerstag von 10 bis 19 Uhr kostenlose Bürgertests angeboten. Die konkreten Öffnungszeiten sind unter www.testzentrum-drk.de zu finden. Dort können auch Termine vereinbart werden. Um frühzeitige Anmeldung wird gebeten.