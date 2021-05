Pfarrer Stephan Ebelt wünscht sich, dass "Langgöns schreibt!" Foto: Rieger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - "Langgöns schreibt!", das ist der Titel einer "Herausforderung", die Pfarrer Stephan Ebelt seiner neuen Gemeinde gewissermaßen zum Einstand stellt. Denn am 1. Mai hat er in der evangelischen Kirchengemeinde Lang-Göns eine Stelle im halben Umfang angetreten, viele kennen ihn bereits seit einem Jahr als Vertretungspfarrer. Die Kirchengemeinde wird dann wieder von zwei Pfarrern geleitet, Achim Keßler freut sich über die personelle Verstärkung. Am 2. Mai im Online-Sonntagsgottesdienst fiel der Startschuss für "Langgöns schreibt!".

"Es tut mir weh und macht mich traurig, dass das Gemeindeleben gerade sehr unter Corona leiden muss und wir wenig gemeinsam machen können. Das Projekt ''Langgöns schreibt!' ist ein Versuch, etwas gemeinsam zu tun, ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln und darüber zusammenzukommen", erklärt der Pfarrer. Worum geht es bei dieser Herausforderung? "Alle 150 Psalmen aus der Bibel sollen von 150 Menschen in zehn Wochen abgeschrieben werden", fasst Stephan Ebelt die Aufgabe zusammen.

Impuls

Den Impuls für diese Idee bekam er, als er im ersten Lockdown 2020 las, dass im schweizerischen St. Gallen die ganze Bibel innerhalb weniger Wochen abgeschrieben worden war. "Das hat mich sehr beeindruckt und ich fing an nachzudenken, wie eine solche Aktion in diese Zeit passen könnte." Bei seinen Überlegungen war es ihm wichtig, wo in der Bibel alle Facetten des Lebens zusammenkommen, und wie er einen überschaubaren Rahmen finden könnte.

So kam der Pfarrer auf die 150 Psalmen: "Das ist eine knackige Zahl. In den Versen finden sich Freude, Trauer, Wut, Krankheit und Lob, all das macht die Psalmen bis heute interessant und lesenswert." Außerdem würden die Psalmen von Bildern leben, "beispielsweise 'Der Herr ist mein Hirte', da hat doch jeder gleich ein Bild vor Augen." Stephan Ebelt betont: "Mitmachen kann jeder, der sich mit dieser Idee verbunden weiß. Ob er oder sie in Langgöns wohnt oder nicht, ob allein, zu zweit, oder als Gruppe."

Und so geht es: Jeder Teilnehmer soll sich aus einer Bibelausgabe einen passenden Psalm aussuchen und sich in einer Doodle-Liste mit seiner Adresse eintragen. Der Psalm soll mit Psalmen- und Versnummern auf ein DIN-A 4 Blatt geschrieben werden, wobei bestimmte Schreibvorgaben zu beachten sind. Während des Schreibens kann der Psalm grafisch gestaltet werden durch Schriftarten, Bilder, Ornamente und dergleichen. Wer mag, kann seinen Namen auf den unteren Rand schreiben, das Blatt kann aber auch anonym gestaltet werden. Schließlich sind die Teilnehmer aufgefordert, "ihren" Psalm zu kommentieren. Warum wurde genau dieser ausgewählt? Welcher Gedanke spricht besonders an? Was sagt dieser Psalm heute zum Leben, über die Welt oder auch zu Corona? Zum Schluss das Blatt einfach in einen A4-Umschlag stecken, an die evangelische Kirchengemeinde Lang-Göns, Neugasse 6, 35428 Langgöns, schicken oder in den Briefkasten des Gemeindehauses einwerfen.

Einsendeschluss

"Aus den einzelnen Psalmen soll das Langgönser Corona-Psalmenbuch entstehen. Einsendeschluss ist der 10. Juli", informiert der Initiator. Über den Sommer will er die eingesandten Beiträge scannen und auf A3-Format kopieren für eine Ausstellung. Die Originale werden zu einem Buch gebunden. Zum Erntedankfest am 3. Oktober soll das Langgönser Corona-Psalmenbuch der Öffentlichkeit präsentiert werden. "Das ist dann ein gemeinschaftliches Zeugnis der Gemeinde aus dieser Zeit", freut sich der Pfarrer schon jetzt und hofft, dass seine "Challenge" zum Erfolg wird.

Kein Psalm wird übrigens doppelt vergeben, dafür ist durch die Liste gesorgt. Die Vorlagen gibt es auf der Homepage oder direkt bei Pfarrer Ebelt. "Auch mit unseren Konfirmanden wollen wir uns beteiligen, geplant ist, den längsten Psalm, das ist der mit der Nummer 119, er hat 176 Verse, durch die Konfis abschreiben zu lassen." Stephan Ebelt selbst wird zum Auftakt der Aktion am Sonntag über Psalm 1 predigen, "den habe ich für mich schon reserviert", verrät er. Ein ansprechendes Plakat für die Aktion entwarf Timo Textor. Überrascht war Ebelt übrigens, als ihm Pfarrer i. R. Hartmut Völkner erzählte, dass seine Schwiegertochter Almut mit einer kleinen Gruppe interessierter Frauen in Langgöns bereits seit längerem "Bible Art Journaling" betreibt. Dabei setzen sie sich künstlerisch-gestalterisch mit dem Wort Gottes auseinander. Wer nun neugierig geworden ist, den neuen Pfarrer und seine "Herausforderung" kennenzulernen, kann sich noch bis zum kommenden Sonntag den Online-Gottesdienst auf der Homepage www.langgoens-evangelisch.de anschauen.

Stephan Ebelt ist 46 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Nach dem Abitur 1993 in Leipzig studierte er zunächst Bauwesen und ab 1999 Theologie an den Universitäten Jena, Hermannstadt/Rumänien und Leipzig. Ab 2005 absolvierte er sein Vikariat in Arnstadt und war ab 2008 Pfarrer im Reinstädter Grund am Fuße der Leuchtenburg in Thüringen. 2013 zog die Familie nach Hessen, wo der Geistliche eine Pfarrstelle in der evangelischen Kirchengemeinde Laubach antrat. Seit 2019 arbeitet er im Vertretungsdienst des Dekanats Gießen, wo er seit einem Jahr auch in Lang-Göns Vertretung machte und nun ganz offiziell mit einer halben Pfarrstelle angestellt ist.

Infos zu "Langgöns schreibt!" gibt Pfarrer Ebelt per E-Mail: stephan.ebelt@web.de, per Handy: 0157/37981206. Anmeldungen unter www.langgoens-schreibt.de oder mittels QR-Code auf dem Plakat.