Langgöns vorne

KREIS GIESSEN - (red). Neun Kommunen im Bezirk der Industrie- und Handelskammer (IHK) Gießen-Friedberg haben laut einer Pressemitteilung in diesem Jahr die Realsteuerhebesätze erhöht. Viermal ging es um den Hebesatz der Gewerbesteuer, in acht Fällen um die Grundsteuer B und in sieben Fällen um die Grundsteuer A. Zwei Kommunen senkten den Hebesatz der Grundsteuer B, eine Kommune den der Grundsteuer A. Die Kommunen des Landkreises Gießen weisen mit einem durchschnittlichen Gewerbesteuerhebesatz von 394 Prozent den höchsten Wert im IHK-Bezirk auf. Der Vogelsbergkreis folgt mit durchschnittlich 391 Prozent. Für den Wetteraukreis wurde ein Durchschnittswert von 382 Prozent ermittelt.

Den niedrigsten Wert beim Hebesatz haben Langgöns und Münzenberg mit jeweils 350 Prozent. In diesem Jahr hat laut IHK bislang keine Kommune den Gewerbesteuerhebesatz gesenkt. Stattdessen erhöhten acht Kommunen den Hebesatz der Grundsteuer. Die Bandbreite liegt nun zwischen 310 und 1050 Prozent; bei der Grundsteuer A zwischen 300 und 687 Prozent. Die Grundsteuer A wird auf Grundstücke der Land- und Forstwirtschaft und die Grundsteuer B auf bebaute oder bebaubare Grundstücke sowie auf Gebäude erhoben.