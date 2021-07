Langgönser ist Stellvertreter der Landrätin

Der neue Kreisausschuss besteht aus (vorne v.l.) Landrätin Anita Schneider (SPD), Markus Schmidt (CDU), Erster Kreisbeigeordneter Christopher Lipp (CDU), Andreas Münnich ("Gießener Linke"), Hiltrud Hofmann (Grüne), Oliver Meermann (Freie Wähler), Sylke Schäfer (AfD), (hinten v.l.) hauptamtlicher Kreisbeigeordneter Hans-Peter Stock (Freie Wähler), Günther Semmler (Freie Wähler), Anette Henkel (SPD), Angelique Grün (CDU), Christian Zuckermann (Grüne), Udo Schöffmann (CDU), Christine Schneider (FDP) und Hans-Jürgen Becker (SPD). Foto: Böhm

KREIS GIESSEN - Den Beginn des ersten Arbeitstages als neuer Erster Kreisbeigeordneter erlebte Christopher Lipp noch im Kreise seiner Kollegen in der Harbig-Halle in Alten-Buseck. Der CDU-Politiker hatte nach der Kreistagssitzung zu einem Umtrunk eingeladen. Vom Sitzungsende gegen 22.30 Uhr am Montagabend war es nicht weit bis Mitternacht, dem Zeitpunkt, an dem Lipp das Amt antrat. Der Langgönser ist Nachfolger von Dr. Christiane Schmahl (Grüne), die nach zehn Jahren im Hauptamt in den Ruhestand geht. Lipp erhielt in geheimer, schriftlicher Wahl 60 von 78 abgegebenen Stimmen, es gab elf Nein-Stimmen und sieben waren ungültig. Anschließend wurden die zwölf ehrenamtlichen Mitglieder des Kreisausschusses gewählt, der Regierung des Landkreises.

Je eine Bewerbung

Die Stellen des Ersten Kreisbeigeordneten und des neuen weiteren hauptamtlichen Kreisbeigeordneten waren öffentlich ausgeschrieben worden. Wie Kreistagsvorsitzender Claus Spandau (CDU) in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Wahlvorbereitungsausschusses berichtete, hatte es jeweils nur eine Bewerbung gegeben. Der hauptamtliche Kreisbeigeordnete wird aus Gründen der Rechtssicherheit im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt erst im September gewählt. Für den Posten hatte sich Christian Zuckermann (Grüne) beworben.

Reinhard Hamel, Fraktionsvorsitzender der "Gießener Linken", forderte, dass Lipp sich und seine Agenda vor der Wahl vorstellen und Fragen beantworten solle. Man einigte sich auf eine Vorstellung ohne Befragung.

Der neue Erste Kreisbeigeordnete ist 31 Jahre alt, wurde in Offenbach geboren und lebt in Oberkleen. Nach dem Abitur in Butzbach studierte er in Gießen und Marburg Jura und ist seit 2017 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Philipps-Universität Marburg. Lipp wurde schon als Schüler politisch aktiv und gehört der Gemeindevertretung Langgöns seit 2011 an. Seit 2016 ist er Mitglied des Kreistages und hatte nach der Kommunalwahl den Fraktionsvorsitz übernommen. Dieses Amt habe er jetzt "in jüngere Hände abgegeben", witzelte Lipp - der neue CDU-Fraktionsvorsitzende Tobias Breidenbach ist 27 Jahre alt. Er bat den Kreistag um Vertrauen, um im neuen Amt die Zukunft des Landkreises aktiv zu gestalten sowie die Lebensqualität in allen Orten zu sichern und zu verbessern.

Nachdem die Kreistagsabgeordneten gewählt hatten und Spandau das Ergebnis verkündet hatte, brandete Applaus auf. "Ich bedanke mich von ganzem Herzen für das Wahlergebnis und das Vertrauen." Lipp kündigte an, stets ein offenes Ohr für die Belange der Bürger zu haben und wünschte sich eine gute Zusammenarbeit mit allen Fraktionen. "Lassen Sie uns auf kommunaler Ebene die Voraussetzungen schaffen, dass Demokratie in Bewegung bleibt und den Landkreis Gießen in eine gute Zukunft führen." Der 31-Jährige dankte allen Unterstützern, besonders Familie und Freunden. "Es ist eine große Ehre und Verpflichtung, mich für die Bürger einzusetzen."

Ohne Überraschungen verlief die Wahl der zwölf ehrenamtlichen Mitglieder des Kreisausschusses - ebenfalls geheim und schriftlich. Es gab 76 gültige und zwei ungültige Stimmen. Auf die Liste der SPD entfielen 14 Stimmen, die AfD erhielt vier Stimmen, obwohl alle sechs Fraktionsmitglieder anwesend waren, die "Gießener Linke" sieben Stimmen, die gemeinsame Liste der Koalitionspartner von CDU, Grünen und Freien Wählern 47 Stimmen sowie die Liste der FDP vier Stimmen.

Der Kreisausschuss

Mitglieder sind Angelique Grün, Markus Schmidt und Udo Schöffmann für die CDU, Hiltrud Hofmann und Christian Zuckermann für die Grünen, Oliver Meermann und Günther Semmler (Freie Wähler), Hans-Jürgen Becker und Anette Henkel (SPD), Sylke Schäfer (AfD), Christine Schneider (FDP) und Andreas Münnich ("Gießener Linke"). "Die Partei" und "Volt", die im Kreistag als "Die Vraktion" fungieren, sind im Kreisausschuss nicht vertreten.

Zum Ende der Sitzung wurden die neuen Kreisbeigeordneten in ihre Ämter eingeführt. Jeder trug einen blauen Handschuh, damit auch in Corona-Zeiten der erforderliche Handschlag möglich war. Spandau nahm den fünf Frauen und sieben Männern den Eid ab, Landrätin Anita Schneider (SPD) übergab die Urkunden.