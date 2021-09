Langgönser und Pohlheimer Feldhamster werden verpaart

Tobias Reiners und Jörg Müller als Vertreter der Landwirte setzten die Tiere unter Beobachtung des HR Teams in die dazu vorgebohrten Löcher. Foto: Rieger

LANGGÖNS - Die erste Feldhamsterauswilderung von Tieren aus der Langgönser Artenschutzstation in der südlichen Feldgemarkung des Kernortes war sogar einem Fernsehteam einen Besuch wert.

Unter der Aufsicht des Biologen Martin Wenisch vom örtlichen Nabu (Naturschutzbund) wurden am Freitag die ersten vier Feldhamster in die Freiheit entlassen.

Das Quartett stammt aus der im Frühjahr eingerichteten Artenschutzstation Feldhamster auf dem Hof Niederfeld von Werner Müller in Lang-Göns. Dort im umgebauten ehemaligen Schweinestall tummeln sich seit ein paar Monaten in Einzelkäfigen zwölf Feldhamster, die miteinander verpaart werden. Dieses Reproduktionsprojekt soll die beiden in Lang-Göns und Pohlheim lebenden Feldhamsterpopulationen, die die größten in Hessen sind, genetisch verschmelzen, denn weil die Feldhamster hier relativ stationär leben und die Autobahn 45 die beiden Lebensräume trennt, leiden die Populationen auch unter Inzucht.

Deshalb setzen die Experten, um den "Status quo" im Raum Langgöns nicht nur zu halten, sondern zu verbessern, zukünftig auf die sogenannte "assistierte Migration". Das ist ein spezielles Zuchtprogramm, bei dem die Feldhamster in großen Hallen gehalten, miteinander verpaart und bei Erfolg ausgewildert werden. Im Opel-Zoo wird mit dieser Methode schon länger erfolgreich gearbeitet. Auch in Lang-Göns sind die Naturschützer begeistert, wie schnell und unproblematisch die Hamster sich bereits vermehrt haben. Die ersten Tiere wurden nun nach erfolgreicher Reproduktion wieder freigelassen, berichtete Wenisch. Sie kommen in eine der vielen Hamstermaßnahmen und können sich dort gut auf die Überwinterung vorbereiten. "Hier finden sie Nahrung und Deckung", erläuterte der Biologe vom NABU. beiden Würfe, Insgesamt 13 junge Feldhamster aus zwei Würfen sind das Ergebnis der bisherigen Verpaarungen. Sie sollen im nächsten Jahr im Rahmen des Hessischen Feldflurprojekts in Lang-Göns und Umgebung ausgewildert werden.

"Je enger Artenschützer und Landwirte zusammenarbeiten umso besser ist dies für die Artenvielfalt im Feld. Dies klappt im "Feldflurprojekt Gießen Süd" recht gut, und Rebhuhn, Hamster und Feldlerche können davon profitieren", betonte der in Lang-Göns als "Hamstermann" bekannte Naturschützer. Das Feldflurprojekt sei ein Artenschutzprojekt, welches hessenweit seinesgleichen suche. Eine solche Kooperation sollte auf viele Teile Hessens ausgedehnt werden, findet Wenisch. "Wir brauchen mehr Allianzen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft", unterstreicht der Langgönser.

Tobias Reiners von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) und Jörg Müller als Vertreter der hiesigen Landwirte setzten die Tiere unter Beobachtung des HR-Teams in die dazu vorgebohrten Löcher.

Der Filmbeitrag wird planmäßig am heutigen Montag (6. September) in der Hessenschau um 19.30 Uhr gesendet.