Langgönser Verein Tandia engagiert sich in Tansania

LANGGÖNS - LANGGÖNS. Tansania ist eines der ärmsten Länder der Welt. In vielen Ländern Afrikas leben ganze Gemeinschaften vom Safari-Tourismus. Dies ist auch im trockenen Norden Tansanias so, wo sich der Langgönser Verein Tandia schon seit einigen Jahren für Gesundheit und Bildung engagiert.

„Seit der Corona-Krise kommen keine Urlauber mehr an und die meisten für Sommer geplanten Reisen sind bereits abgesagt, berichten unsere Freunde aus Arusha“, erzählt Regina Meißner, die erste Vorsitzende von Tandia. Mehr als 250 Unterkünfte seien allein im Serengeti Nationalpark geschlossen, wo die Wildtiere zwar wieder unter sich, aber auch von Wilderei stärker bedroht seien als zuvor, als viele Safari Jeeps die Savanne durchfuhren und die Wilderer störten. Auch die Maasai Frauen in Makuyuni, von denen Tandia zur Unterstützung regelmäßig Kunstgegenstände kauft, haben ihre Straßenstände geschlossen und Rose, die Leiterin der Gruppe, fürchtet um die Existenz der kleinen Kooperative: „Für alle ist dies eine extrem schwierige Zeit, von der niemand weiß wie lange sie noch dauert. Die Frauen leben von den Straßenverkäufen und ernähren damit häufig eine ganze Familie. Rücklagen gibt es in der Regel keine und die Nahrungsmittel werden bereits, auch wegen der schlechten Ernte im letzten Jahr, knapp.“ Zwar wurde in Tansania kein Lockdown angeordnet wie zum Beispiel in den Nachbarländern Kenia oder Ruanda. Durch den zusammengebrochenen Tourismus und einen massiv eingeschränkten regionalen und globalen Handel sind die wirtschaftlichen Auswirkungen jedoch insgesamt dramatisch und für den Einzelnen vielfach eine Frage des Überlebens.

Kleine Stationen stärken

Unter der Prämisse „Kleine Projekte – Große Wirkung“ unterstützt Tandia angepasste und nachhaltige Gesundheits- und Bildungsprojekte im Monduli Distrikt mit fast 200 000 Einwohnern. Dazu gehören auch Wasserprojekte und fachliche Fortbildungen für das medizinische Personal. Bis heute wurden zwei Drittel aller Gesundheitsmitarbeiter im Distrikt in Seuchenvorsorge und Infektionsprävention geschult, ein Thema, das seit Corona in aller Munde ist, Tandia aber schon seit Jahren in praktische Hilfsmaßnahmen umsetzt. Erst vor einem Jahr wurden 30 Gesundheitsstationen und das Distriktkrankenhaus mit Schutzkleidung und Material für Hygiene und Infektionsprävention ausgestattet. Die Vereinsinitiatorin Regina Meißner ist Krankenschwester und Gesundheitswissenschaftlerin und seit vielen Jahren als Entwicklungshelferin in Afrika tätig. Angesichts der Coronapandemie ist Monduli durch die Unterstützung durch Tandia deutlich besser aufgestellt als andere Landkreise. „Bei einem Seuchenausbruch fließt das meiste Geld leider zuerst in die großen Krankenhäuser“, weiß Regina Meißner aus Erfahrung und setzt sich deshalb schon lange dafür ein, kleine Gesundheitsstationen, „also dort wo die Kranken sich zuallererst hinwenden, zu stärken. Deshalb fördern wir die Basisgesundheitsversorgung, mit dem Focus auf Mutter-Kind Gesundheit und Infektionsprävention.“ Monduli gehört zu den Hirtenbezirken im trockenen Norden des Landes, in denen große Teile der Bevölkerung von und mit ihren Tieren leben. In diesem Gebiet besteht ein erhöhtes Risiko von Zoonose-Erkrankungen wie zum Beispiel Milzbrand, Cholera oder Malaria, auch Influenza spielt eine Rolle. Von verbesserter Hygiene und Infektionsprävention profitieren in erster Linie Schwangere, und Mütter und Kinder, weil sie das Hauptklientel für die Basisgesundheitsdienste sind. Am Ende nützen die Seuchenvorsorge-Maßnahmen jedoch allen Patienten und der Gemeinschaft, und schützen nicht zuletzt das Personal der Gesundheitseinrichtung.

Bisher konnten zwei Gesundheitsstationen durch Unterstützung von Tandia erweitert, modernisiert und renoviert werden. In dem neuen Gebäude der Gesundheitsstation Mbuyuni stehen drei große Räume für Schwangere, Mütter und Kinder zu Verfügung, hierunter ein separates Entbindungszimmer mit Toilette und Waschraum. Seit der Eröffnung kommen deutlich mehr Frauen zur Entbindung, wodurch die Mütter- und Säuglingssterblichkeit mittelfristig sinken wird, das versichert auch der Leiter der Gesundheitsbehörde. In der Vergangenheit hatten die Frauen in der Region meist ohne professionelle Betreuung zuhause entbunden. Das alte Stationsgebäude bietet nach der Sanierung ein sauberes Umfeld mit viel Platz auch für die Behandlung der vielen Ambulanzpatienten. Und durch die nun mögliche räumliche Trennung von Gesunden und Kranken im Wartebereich verringert sich das Übertragungsrisiko für ansteckende Krankheiten. Zur Sicherung der Wasserversorgung wurden Wassertanks und ein neues Regenwassersammelsystem installiert.

Wasserengpässe beheben

Gerade im ländlichen Raum kommt es immer häufiger zu gravierenden Wasserengpässen mit daraus folgenden Verteilungskonflikten und Unruhen. „In den letzten zehn Jahren hat sich der Zugang der ländlichen Bevölkerung zu Trinkwasser nicht sonderlich verändert“, berichtet Regina Meißner. Während in städtischen Regionen bereits dreiviertel der Bevölkerung einen Zugang zu verbesserten Wasserquellen hat, so sind es in ländlichen Gebieten nicht einmal 50 Prozent. Mit dem Anschluss der Dörfer an die Trinkwasserleitungen, zuerst für die Gesundheitsstationen und Schulen, später auch für die Haushalte, kann Abhilfe geleistet werden. „Wenn es um Gesundheit geht, spielt Wasser eine entscheidende Rolle“, betont die Gesundheitsexpertin aus Langgöns. Unsauberes Wasser verursache häufig Durchfallerkrankungen und auch die Cholera breche immer wieder aus, vor allem kleinere Kinder könnten leicht daran sterben. Wasserzugang und Toilettenbau haben deshalb bei von Tandia unterstützten Strukturmaßnahmen immer Priorität. Im Dezember 2019 wurde gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde Makuyuni ein Brunnenbauprojekt fertig gestellt. „Die Brunnenbohrung bis in 150 Meter Tiefe war ein eindrückliches Erlebnis. 5000 Menschen der Gemeinde und 1000 Kinder der benachbarten Grundschule haben nun Zugang zu sauberem Trinkwasser. Darüber sind alle Beteiligten sehr glücklich.“

Der Langgönser Verein betreut außerdem 20 Patenschaften. In Tansania kostet die Sekundarschule Geld, das viele Familien nicht aufbringen können. Über Patenschaften können die so unterstützten Kinder weiter in die Schule gehen. Aktuell werden für die achtjährige Faith und den 13-jährigen Shedrak noch Paten gesucht.

Wie arbeitet Tandia? „Der Verein sieht sich humanitären Werten verpflichtet und leistet nach dem Prinzip ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ einen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung von Gesundheit und Bildung in Tansania“, informiert die Vorsitzende. „Mit diesem Ansatz berücksichtigen wir die tatsächlichen Bedürfnisse vor Ort und stärken die Eigenverantwortung der Partner. Bei jedem neuen Projekt werden unsere tansanischen Partner und die Bevölkerung von Anfang an einbezogen“, sagt sie. Schon seit fünf Jahren arbeite man mit verlässlichen Kooperationspartnern erfolgreich zusammen.

Tandia finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, privaten Spenden, öffentlichen Fördergeldern und Zuschüssen von Stiftungen. Der geschäftsführende Vorstand arbeitet ehrenamtlich. Alle Gelder fließen in die Projekte nach Tansania. „Aufgrund der aktuellen Situation mit der Corona-Krise ist das persönliche Fundraising noch schwieriger als sonst“, bedauert die Vereinsinitiatorin und hofft, „dass durch diesen Artikel Interesse geweckt wird und der ein oder andere mit uns direkt in Kontakt tritt, um zu spenden oder vielleicht eine Patenschaft zu übernehmen. Da würde ich mich sehr freuen.“

Mehr Informationen auf www.tandia.de oder unter 06403/776074.