Langsdorfer Kirche geht neue Wege

Pfarrer Hans Peter Gieß (4.v.r.) mit Kirchenvorstand und neuen Kandidaten Foto: Hartmut Jung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGSDORF - Neue Wege, um Kandidaten für die bevorstehende Kirchenvorstandswahl am 13. Juni 2021 zu finden, geht man in der Kirchengemeinde Langsdorf. Acht Personen sind von den knapp 900 Gemeindemitgliedern des inzwischen auf 1500 Einwohner angewachsenen Licher Ortsteils zu wählen. Mindestens zehn Kandidaten müssen auf dem Wahlzettel stehen.

Persönliche Gespräche

Pfarrer Hans Peter Gieß ist sicher, dass diese Zahl sogar überschritten wird, denn die Mitglieder des amtierenden Gremiums versuchen in intensiven, persönlichen Gesprächen geeignete Kandidaten zu finden, die bereit sind, sich für sechs Jahre wählen zu lassen. "Wir müssen neue Wege gehen, denn die Zeiten ändern sich, und auch die Kirche befindet sich im Wandel. Die Menschen zu erreichen und mitzunehmen ist eine große Herausforderung der Kirche, Tradition zu wahren, aber sich neuen Aufgaben stellen."

Vor Kurzem hatten Pfarrer und amtierender Kirchenvorstand zu einer Schnupper-Vorstandsitzung eingeladen. In der evangelischen Kirche eröffnete Pfarrer Gieß die Veranstaltung mit der Tageslosung. Nach der Lesung stieg man ins Obergeschoss, wo sich die Teilnehmer ein Bild vom renovierten Dachstuhl machen konnten. 421 000 Euro hat die Baumaßnahme 2019 gekostet, 80 Prozent übernahm die Landeskirche Hessen, den Rest brachte die Kirchengemeinde durch Spenden auf. Anhand dieses Beispiels zeigte Hans Peter Gieß die vielfältigen Aufgaben des Kirchenvorstandes auf. Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes informierte, dass zukünftig weitere Aufgaben warten: "Wir müssen was tun. Die Beleuchtungsanlage und die Tontechnik sind zu erneuern, außerdem muss die Erhaltung des historischen Gebäudes gesichert werden. Für jedes Gemeindemitglied erhalten wir von der Landeskirche 30,33 Euro im Jahr, da heißt es verantwortungsvoll wirtschaften." Neue und "alte" Kandidaten stellten anschließend die Schwerpunkte der ehrenamtlichen Arbeit des Kirchenvorstandes vor. Dazu gehören die Gestaltung des Gottesdienstes und des Konfirmandenunterrichts, der Erhalt von Kirche und Gemeindehaus, aber auch die Dekoration des Altars und der Kirche sowie die Sicherung der Finanzen und das Konzept und die Arbeit im Kindergarten. Dies alles gilt es, bei Treffen den monatlichen Treffen zu klären.

"Jeder kann unseren Weg mitgehen, wir finden immer Kompromisse und das Team arbeitet gut zusammen - in spannenden Zeiten. Ich hoffe wie in den vorausgegangenen Jahren auf eine Wahlbeteiligung von mindestens 30 Prozent bei der Wahl im Juni 2021. Denn wir haben eine gute Mischung aus jung und alt, weiblich und männlich. Unser neuer Kirchenvorstand wird zwischen 25 und 67 Jahren alt sein", teilt Hans Peter Gieß mit. Die Kandidaten meinen: "Unsere Motivation ist es, kreativ für den Zusammenhalt der Bevölkerung zu arbeiten und Menschen zusammenzubringen. Beim 2021 anstehenden Jubiläum "1225 Jahre Langsdorf", dem Programm und an den Veranstaltungen, beteiligen wir uns selbstverständlich", versprechen die Mitglieder des Kirchenvorstands. In Langsdorf und Umgebung wird der neue Weg zur Kandidatenfindung überaus positiv kommentiert, denn man hat bekanntlich in vielen Vereinen zum Beispiel Probleme, neue junge Nachfolger zu finden.