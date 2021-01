Lärm am Rinnerborn: Anwohner sammeln Unterschriften

Mit einem Transparent gegen den Lärm: Im Sommer 2019 forderten Anwohner am Rinnerborn in Alten-Buseck ein Durchfahrverbot für Lkw. Foto: Pfeiffer

ALTEN-BUSECK - Wenn Ulla Moch in ihrem Garten in Alten-Buseck arbeiten will, dann setzt sie sich vorher Kopfhörer als Lärmschutz auf. Denn Moch wohnt am Rinnerborn. Seit Jahren sorgt die Verkehrssituation hier für Unmut. Die Anwohner kritisieren das in ihren Augen zu hohe Verkehrsaufkommen und die damit einhergehende Lärmbelastung. "Es ist unerträglich", beklagt Moch im Gespräch mit dieser Zeitung. In diesem Sommer hat sie daher zusammen mit Daniel Allgeier, der nur wenige Häuser entfernt wohnt, eine Unterschriftenaktion gestartet. Das Ziel: "Mehr Ruhe, mehr Sicherheit und eine Verbesserung unserer Lebensqualität." Über 250 Unterschriften sind zusammengekommen, die Allgeier und Moch in Gießen an den Regierungspräsidenten Dr. Christoph Ullrich (CDU) übergeben haben.

Im zweiten Lärmaktionsplan war der Rinnerborn noch als "Lärmkonfliktpunkt besonderer Belastung" gelistet. Über 100 Anwohner seien nachts Schallpegeln zwischen 55 und 65 Dezibel ausgesetzt. Zum Vergleich: Läuft der Fernseher auf Zimmerlautstärke, sind das 60 Dezibel. In der dritten Runde des Lärmaktionsplans, gültig seit Mai 2020, gilt die Alten-Busecker Ortsdurchfahrt dagegen nicht mehr als besonderer Konfliktpunkt. Das Regierungspräsidium (RP) verweist in der Fortschreibung auf eine im Herbst 2018 umgesetzte Geschwindigkeitsbegrenzung: Auf 150 Metern gilt nachts Tempo 30. Dadurch seien die Richtwertüberschreitungen von sieben Gebäuden "eliminiert" und die Lärmpegel um 2,6 Dezibel verringert worden.

"Doppelt beschleunigt"

Anwohner Allgeier sieht durch die Geschwindigkeitsbegrenzung auf kurzer Strecke dagegen einen neuen Lärmschwerpunkt: "Es wird jetzt doppelt beschleunigt. Einmal direkt nach dem Kreisel und einmal nach dem Ende des Tempolimits." Man habe daher in der Petition auch bewusst keine Zebrastreifen oder Ähnliches gefordert, da dies zu weiterem Abbremsen und Beschleunigen führen würde. Ginge es nach den Initiatoren der Petition, sollte am Rinnerborn künftig ganztägig Tempo 30 gelten. Auch ein Durchfahrverbot für Lkw wünschen sich einige Anlieger, zudem wird der Einsatz der mobilen Lärmmessstation des RP über einen längeren Zeitraum und an verschiedenen Punkten gefordert.

In der jüngsten Sitzungsrunde beschäftigte das Dauerthema auch wieder die Kommunalpolitik. Die Freien Wähler (FW) hatten einen Antrag vorgelegt, wonach in Abstimmung mit Hessen Mobil und der Unterstützung des RP "Maßnahmen zur Reduzierung der Verkehrsbelastung und Erhöhung der Verkehrssicherheit am Rinnerborn" umgesetzt werden sollen. Prüfen lassen wollen die FW dabei ein Nachtfahrverbot für Lkw, eine Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer (gegebenenfalls nur für Lkw), Geschwindigkeitsmessungen und feste Blitzeranlagen, Querungshilfen, Fußgängerüberwege und/oder Ampelanlagen sowie eine überregionale Verkehrslenkung. Die Ergebnisse sollen bis Juni 2021 vorliegen.

"Die Verkehrssituation am Rinnerborn wird immer dramatischer, da der Verkehr seit Jahren stetig zunimmt", heißt es in der Antragsbegründung. Die Belastung für die Anwohner sei "nicht mehr zumutbar". Die Freien Wähler fordern daher, die Landesstraße für Fahrzeuge "unattraktiv" zu machen, denn insbesondere für Lkw sei sie eine "beliebte Abkürzungsstraße". "Die Erwartungen in der Anliegerschaft sind sehr groß", sagt Alten-Busecks Ortsvorsteher Manfred Buhl (FW). Bevor das Thema auf der Tagesordnung in der Gemeindevertretung stand, hatte sich bereits der Ortsbeirat damit befasst und sich einstimmig für den FW-Antrag ausgesprochen. Immo Zillinger (FW) forderte in der Sitzung die Anfertigung eines Schallgutachtens, das seines Erachtens neue Ergebnisse bringen würde. Vorhandene Messwerte seien alt, der Asphalt mittlerweile ausgewaschen. Als Anfang Dezember Schnee lag, sei das wie ein "Schalldämpfer" gewesen, erinnert sich Anwohnerin Moch.

Für Unverständnis sorgt bei den Anliegern auch die Tatsache, dass die Lärmwerte nicht gemessen, sondern errechnet werden. "Lärmmessungen stellen im Gegensatz zu Berechnungen immer nur eine Momentaufnahme der Geräuschsituation an einem bestimmten Messort dar, die nicht repräsentativ für den Jahresverlauf ist", erläutert die Pressestelle des Regierungspräsidiums auf Anfrage dieser Zeitung. Die einschlägigen Berechnungsverfahren würden die Lärmimmissionen generell zugunsten der Betroffenen überschätzen und diesen damit einen höheren Schutzanspruch einräumen. Den Freien Wählern reicht das nicht. Die Gemeinde solle selbst Geld in die Hand nehmen, um den Lärm zu messen, forderte Zillinger in der Gemeindevertretung.

Moch und Allgeier wünschen sich mehr Einsatz seitens der Gemeinde. Abgesehen von einer Geschwindigkeitsmessanzeige am Ortseingang aus Richtung Großen-Buseck habe sie "nichts zur Minderung der Lärm- und Feinstaubbelastung der Anwohner unternommen", heißt es in der Petition. Derzeit sieht man jedoch auch beim Regierungspräsidium keine weiteren Möglichkeiten. Abgesehen von dem Tempolimit auf dem kurzen Abschnitt kurz nach dem Kreisel seien "weitere Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen rechtlich nicht möglich", teilt die Pressestelle mit. Sie seien aber auch nicht erforderlich, da die vorhandenen Richtwertüberschreitungen durch das Tempolimit und den möglichen Einbau von Lärmschutzfenstern bei Gebäuden mit Richtwertüberschreitungen nicht mehr vorlägen. Laut Lärmaktionsplan wurde für vier Gebäude ein Zuschuss für Lärmschutzfenster gewährt, an drei Gebäuden wurden sie bereits eingebaut.

Bäume für weniger Lärm

Nach der Übergabe der Unterschriften hatte das RP die Gemeinde Buseck um eine Stellungnahme gebeten. Bürgermeister Dirk Haas (SPD) wandte sich daraufhin Ende November an die Initiatoren, konnte ihnen aber wenig Hoffnung auf Änderung machen. Es gebe "keine gesetzliche Grundlage, die Geschwindigkeitsreduzierung erweitern zu können". 2018 hatte die Gemeinde laut Haas bereits Tempo 30 auf dem gesamten Rinnerborn beantragt, um damit dem Wunsch der Anwohner nachzukommen. "Ich wäre auch froh, wenn wir am Rinnerborn etwas ändern könnten", betonte Haas im Gespräch mit dieser Zeitung. Genehmigt wurde jedoch lediglich die nächtliche Begrenzung auf 150 Metern. Da es sich beim Rinnerborn um eine Landesstraße handelt, kann die Gemeinde nicht eigenständig Tempolimits einrichten. Man wolle aber die Anpflanzung von Bäumen zur Lärmminderung prüfen.

Mit der mobilen Messstation könne der reine Verkehrslärm nicht separiert werden, so Haas. Die Lärmberechnung des RP von Mai und Juni 2018 würden tagsüber keine Richtwertüberschreitungen zeigen. Das wäre jedoch die Voraussetzung für Tempo 30 in den Tagesstunden. Eine Zonen-Geschwindigkeitsbegrenzung käme am Rinnerborn nicht in Betracht, da dies nur dort möglich ist, wo der Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. Auch ein Tempolimit aus Gründen der Verkehrssicherheit falle weg, da die Alten-Busecker Ortsdurchfahrt nicht als Unfallschwerpunkt gelte.