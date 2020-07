Lärmdebatte auf der B 276: Geht es auch leiser?

Für die einen ist das Motorradgeknatter ein cooler Sound, andere fühlen sich von dem Lärm einfach nur belästigt. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die B 276 von Laubach nach Schotten und weiter in Richtung Gedern zählt unter den Motorradfahrern zu den beliebtesten Strecken in der Region. Für Biker ein paradiesischer Kurventanz inmitten grüner Idylle. Anwohner jedoch sind genervt. Für sie ist der Lärm der motorisierten Zweiräder eine Belastung. Seit Jahren fordern sie Maßnahmen. Bisher hat sich nicht viel getan. Geht es jedoch nach dem Willen des Bundesrats, könnte sich das bald ändern. Denn der will mit einem Zehn-Punkte-Beschluss den Motorradlärm reduzieren. Unter anderem mit Fahrverboten an Sonn- und Feiertagen und einer Lärmobergrenze von 80 Dezibel. Die Biker wehren sich. Die Debatte um Motorradlärm ist in vollem Gang.

Hessen hat für den Beschluss gestimmt. "Es gibt eine Reihe von Strecken bei uns, deren Anwohner über häufigen Motorradlärm gerade an Sonn- und Feiertagen klagen", begründet ein Sprecher des Verkehrsministeriums die Entscheidung. Aufklärende Öffentlichkeitsarbeit zur gegenseitigen Rücksichtnahme reiche nicht aus, um einen fairen Ausgleich zwischen Anwohnern und Motorradfahrern zu erreichen. Deswegen seien auch wirksame Sanktionsmöglichkeiten erforderlich. Es gehe nicht um eine Einschränkung des Motorradfahrens. Vielmehr um die Minderung der Lärmbelastung.

Für den Auto Club Europa (ACE) steht die Rücksichtnahme an erster Stelle. Er fordert von den Herstellern leisere Motorräder und von den Behörden effektivere Kontrollmaßnahmen. Gerd Wegel, Vorsitzender des Kreises Mittelhessen, weiß, dass für viele das Motorradfahren ein "großartiges Hobby" ist. Es dürfe aber nicht dazu führen, dass einige die Toleranz ihrer Mitmenschen durch übermäßigen Lärm ausreizen.

Die Forderungen des Bundesrats zur Lärmminderung indes sind umstritten. Ein Motorrad, das in allen Fahrsituationen und Geschwindigkeitsbereichen die 80 Dezibel nicht überschreitet: Richard Rieke hält das für "einen Witz". "Da sind ja die Abrollgeräusche von Winterreifen lauter", sagt der 60-Jährige, der in Linden ein Fachgeschäft für Motorradkleidung und -zubehör betreibt. "Laut ist out" befürworte er durchaus. Jedoch sollten die Maßnahmen umsetzbar sein. "Österreich hat jetzt die Obergrenze auf 95 Dezibel festgelegt. Das ist eine ertragbare Lautstärke. Vernünftig und realistisch."

Der Fachhändler sieht die Hersteller in der Pflicht. Sie könnten den Lärm im Vorfeld einschränken. Derzeit sei es einfach, eine Maschine zu manipulieren. Der berühmte "DB Eater", auch "Killer" genannt, Teil eines Schalldämpfers, der in jeder Auspuff- oder Zubehörauspuffanlage eingebaut ist, kann leicht entfernt werden, erklärt Rieke. "Im Prinzip ist es nur eine Niete, die ausgebohrt oder gekürzt wird, und schon ist das Ding richtig laut." Bei ganz neuen Motorrädern sei es noch einfacher. Die werden vom Werk aus schon mit Klappenauspuffanlagen geliefert. Ab einer bestimmten Drehzahl öffnet sich die Klappe automatisch und aus dem leisen Blubbern wird ein satter, tiefer Sound.

Etwa zehn bis 15 Auspuffanlagen verkauft er im Jahr. Seine Kunden seien überwiegend Sport- oder Tourenfahrer, die mit den Motorrädern auf Rennstrecken fahren. Denen gehe es eher darum, über die Auspuffanlage mehr Leistung aus dem Motor rauszubekommen. "Der Umsatz, den wir mit lauten Auspuffanlagen machen, ist gering. Es steht ja auch immer drauf: ,Nicht für den öffentlichen Straßenverkehr, nur für Rennzwecke'. Was der Kunde damit macht, liegt nicht mehr in unserer Hand."

Seit einigen Jahren wohnt Richard Rieke an einer Hauptausfallstraße, die direkt an der beliebten Motorradstrecke von Marburg über Schönstadt Richtung Bracht und Rosenthal liegt. Das Donnern der Motoren hört er jeden Tag. Früher hat er sich über den Lärm nie Gedanken gemacht, ballerte selbst mit seiner Maschine "in die Orte rein und am Ausgang raus". Heute versteht er die Anwohner. Ob jedoch Fahrverbote für Motorradfahrer an Sonn- und Feiertagen das Problem lösen, bezweifelt er indes.