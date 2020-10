Lastwagen verliert Diesel - A480 voll gesperrt

Auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern verlor ein Lkw auf der A480 bei Gießen Diesel. Symbolfoto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN - Weil ein Lastwagen auf einer Strecke von mehreren Hundert Metern Diesel verloren hat, ist die Autobahn 480 bei Gießen am Donnerstag voll gesperrt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, staute sich der Verkehr am Morgen zwischen Wettenberg und Reiskirchener Dreieck laut Hessen Mobil in Fahrtrichtung Gießen auf etwa sieben Kilometern. Der Hessische Rundfunk hatte zunächst berichtet.