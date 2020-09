Laubach: Dritter Bürgermeisterkandidat heißt Florian Kempff

Jetzt teilen:

Laubach (ww). Laubach ist gut für eine Überraschung. Ein Grünberger meldet als dritter Bürgermeisterkandidat seinen Anspruch auf den Rathaussessel an. "Ob das Vermessenheit oder Todesmut ist", das werde sich weisen, sagt der 52-jährige Florian Kempff auf die Befindlichkeiten zwischen den beiden Städten angesprochen.

Kempff wohnt in Harbach und ist Diplom-Jurist. Seine Kinder sind fest in Laubach verhaftet, weil sie dort die Friedrich-Magnus-Gesamtschule besuchen. Er selbst betreibt in Heuchelheim die Firma IPmotion, die Mobilfunkrouter für Feuerwehren und Wlan-Hotspots für Busse und Bahnen fertigt. Hier möchte er einen Generationenwechsel herbeiführen, um sich ganz auf ein mögliches Laubacher Bürgermeisteramt zu konzentrieren. "Jetzt muss ich nur meinen Bekanntheitsgrad steigern", betont der Mann, dessen Vorfahren 139 Jahre lang die Friedrichshütte in Laubach betrieben.

Aufmerksamkeit zu erzielen, wird Kempff nicht schwerfallen, das zeigt bereits sein professioneller Internetauftritt. Er war drei Jahre in Berlin Mediendienstleister. Den Wahlkampf der Berliner SPD um das Rote Rathaus begleitete er mit und produzierte ein Radio Wowereit. Parteipolitisch steht Kempff auf der Seite der FDP, möchte aber niemandem seine Meinung aufzwingen und mit allen sprechen. Er dachte die letzten Tage intensiv im Urlaub auf dem Fahrrad darüber nach, "ob meine Kandidatur sinnhaft ist" und baute gleichzeitig schon an einer professionellen Homepage. Kempff findet den Wettbewerb mehrerer Kandidaten für Laubach besser, so etwas bleibe "signifikanter im Kopf" der Bevölkerung.

Seine Mutter war vor mehreren Jahrzehnten Stadträtin in Gießen, er selbst habe sich eher aus der Politik herausgehalten und "Business gemacht". Als Björn Erik Ruppel als erster Bewerber seine Kandidatur öffentlich machte, habe er erstmals in Betracht gezogen, eine "neue Weggabelung zu nehmen." Die Anforderungen an eine Bürgermeisterposition erfülle er als Unternehmer und Jurist. In Laubach gebe es viele Freunde der Familie. Jetzt müsse er nur noch die geforderten 62 Unterschriften bis 18 Uhr am kommenden Montag, 28. September, im Rathaus abliefern. "Ich habe schon die letzten zwei Jahre ein Auge nach Laubach geworfen. Ich wohne in Harbach noch im dritten Stock zur Miete und suche einen Alterssitz."

Der Unternehmer sagt über seine Bewerbung: "Man kann es mal versuchen, der Kempff ist umgänglich und unkonventionell." Und er macht deutlich, dass er nur nach Laubach geschaut hat: "Der Frank Ide macht hier in Grünberg einen guten Job." Im nächsten Jahr steht dort die Bürgermeisterwahl an. Und auch das gibt es: In Pohlheim ist ein Bürgermeisterkandidat von einem in den anderen Wahlkampf gewandert.

Was möchte Kempff für Laubach umsetzen? Vier Leitthemen hat er entwickelt: Kreativität, Transparenz, Verzahnung und Neustart. Darunter einzuordnen sind das Livestreaming der Stadtverordnetenversammlung sowie die Kommune als Dienstleister noch mehr ausgestalten. Der Laubacher Kreativwirtschaft und Gastfreundschaft räumt er hohen Stellenwert ein.

Eine mobile Fahrradwerkstatt schwebt ihm im Sozialbereich vor, ein Laubacher Erfinderpreis und auch die Prämierung der besten Schulabschlüsse. Kempff möchte örtliche Freizeitangebote mit dem Schwerpunkt Kultur und Werken der Jugend anbieten. Der Wirtschaft müsse durch den Formular- und Antragsdschungel geholfen werden, vor Ort durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, der sich mit Fördermitteln auskenne. Kultur- und Gastgewerbe sieht er für das Flair der Stadt als unerlässlich an, was gerade die Pandemie zeige. Die Absage von Märkten müsse unterbleiben.

"Wir gemeinsam können Laubach fit machen für neue Arbeits- und Ausbildungsformen und die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts", betont er auf seiner Homepage. Jetzt müssen nur die notwendigen Unterschriften zusammenkommen.