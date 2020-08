Laubach: Musik in der Straußwirtschaft

Rolf Pobel und Jochen Rudolph (v.l.) unterhielten aufs Trefflichste. Foto: Schuette

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAUBACH (hgs). Da die angekündigten Gewitter am vergangenen Samstagabend einen großen Bogen um Laubach machten, wurde der Auftakt einer musikalischen Veranstaltungsreihe des Kunstforum Laubach und des Kunst- und Kulturforums Kloster Arnsburg mit Unterstützung der Solmser Pfadfinderschaft in der ehemaligen Straußwirtschaft im Laubacher Schmelzweg mit mehr als vierzig Gästen zu einem vollen Erfolg.

Gastgeber Burkhard Fritz freute sich über den regen Zuspruch im idyllischen Ambiente seines Gartens. Im vorigen Jahr hatte er seine Straußwirtschaft mit einer Reihe musikalischer Schmankerln gegründet und dazu selbstgemachten Apfelwein kredenzt, der auch an diesem Abend im Angebot war. Auf Grund der gegenwärtigen pandemischen Vorsichtsmaßnahmen durch den Corona-Virus musste er sein Konzept diesen anpassen.

Der Gießener Musiker Jochen Rudolph in Begleitung von Rolf Pobel (Bass) brachte Songs der 1960er und 1970er Jahre zu Gehör - live und nicht aus der Dose, wie er anmerkte. Rudolph (Jahrgang 1951), der in verschiedenen Formationen Bühnenerfahrung gesammelt hat, ist mit dieser Musik aufgewachsen und in ihrem Repertoire präsentierten beide Musiker manch bekannten Ohrwurm aus dieser Zeit, und zwar in moderater Lautstärke, bei der sich die Zuhörer noch unterhalten konnten. Es ging dezent, aber bestimmt zur Sache, gefällige Hits, frisch und frech, oft auch mal einfühlsam intoniert. Zu hören waren unter anderem Songs von den Hollies, Monkees, Peter Beil (Corina, Corina), The Platters (Great pretender, Only You), "King of the Road" von Roger Miller, "Lucky Lips" (Cliff Richards und The Shadows), "If You can Dance" (Drifters) und "Save the last Dance for me" (Michael Bublé).

Am Sonntag trat Rudolph dann erneut als "Der fidele Owwerhess" auf. Unter dem Motto "Wer doas v'rstitt, hot väil se lache" (Wer das versteht, hat viel zu lachen) wurde ein Bereich des künstlerischen Wirkens präsentiert, mit dem sich der Wahlhesse in Mittelhessen und weit darüber hinaus einen Namen gemacht hat. An diesem Tag präsentierte der Musiker und Dichter in der Rolle des "fidelen Owwerhess'" Mundartgedichte von Karl Brodhäcker und anderen. Rudolph hat nicht nur die Gedichte in der original Vogelsberger Mundart von Ulrichstein drauf, sondern bringt sie mit seinen dafür selbst komponierten Melodien zum Klingen. Dabei wurde ihm die Mundart nicht in die Wiege gelegt, sondern er musste sie in jungen Jahren erst erlernen. Er wurde in Minden (Westfalen) geboren, kam mit fünf Jahren zunächst nach Gießen, wo er 1957 in der Schillerschule eingeschult wurde. Im Jahr 1961 zog die Familie nach Ulrichstein im Vogelsberg, und der Zehnjährige musste bei seinen Alterskameraden zunächst einmal mit Judokniffen seine Stellung erkämpfen. Da im Vogelsberg der fremde Zungenschlag nicht so gut ankam, erlernte Rudolph schließlich das Platt.

Eine Jazz-Session steht im Eventgarten am Samstag, 8. August, ab 18 Uhr auf dem Programm. Dabei steht das CB-Jazz-Trio (Lollar/Marburg) für soliden Jazz, Swing und lateinamerikanische Rhythmen. Seit mehr als zehn Jahren swingt und jazzt das CB-Trio erfolgreich die mittelhessische Region. Bei diesen und allen anderen Veranstaltungen sollte eine Sitzgelegenheit mitgebracht werden. Getränke und Imbiss werden vor Ort verkauft. Bei Dauerregen muss die Veranstaltung, wie auch die folgenden, leider ausfallen. Die Teilnahme an jedem Konzert ist ausschließlich mit Voranmeldung möglich, da die Teilnehmerdaten erfasst werden müssen. Die Corona-Regeln sind zu beachten!

Tickets zum Preis von zehn Euro für alle Konzerte erhält man per E-Mail an strausswirtschaft-laubach@web.de oder unter der Nummer 0176/42904411.