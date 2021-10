Laubach-Shuttle soll dauerhaft fahren

Landrätin Anita Schneider und der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Christian Zuckermann am Laubach-Shuttlebus, der weiterbetrieben wird. (Foto: Landkreis Gießen)

KREIS GIESSEN - (red). Der Laubach-Shuttle wird weiterfahren: Die im Dezember 2020 als Pilotprojekt eingerichtete Schnellbuslinie von Laubach nach Gießen soll nach einer Empfehlung der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) verlängert werden. Darüber soll der Kreisausschuss in seiner nächsten Sitzung entscheiden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ursprünglich war der Laubach-Shuttle – die Buslinie GI 39 – bis Ende dieses Jahres befristet.

„Nachdem sich die Linie fest etabliert hat und trotz der Corona-Pandemie eine positive Fahrgastentwicklung feststellbar ist, sollen noch im November Fahrgastzahlen von der VGO erhoben werden“, erklärt Landrätin Anita Schneider (SPD). Es brauche nach der Erhebung noch etwas Zeit, um in konkrete Verhandlungen mit dem Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) zu treten, der zukünftig die Kosten für die Buslinie tragen soll. Deshalb werde eine Verlängerung um ein weiteres halbes Jahr notwendig.„Die positive Entwicklung des Laubach-Shuttles ist nun mit dem RMV zu besprechen. Hierfür werde ich mein neues Mandat als Vertreter des Landkreises Gießen in der Gesellschafterversammlung nutzen“, erläutert der hauptamtliche Kreisbeigeordnete Christian Zuckermann. Die gute Resonanz lege nahe, das Angebot in eine dauerhafte regionale Schnellbuslinie umzuwandeln.

Der barrierefreie Shuttlebus fährt unter der Woche im Stundentakt und samstags im Zweistundentakt von Laubach nach Gießen und zurück. Eine Fahrt von der Start- bis zur Endstation dauert unter der Woche 35 Minuten. Der Landkreis Gießen möchte eine möglichst schnelle Verbindung zwischen der Stadt Gießen und Laubach schaffen. Auch die Kreisverwaltung wird von dem Shuttlebus angefahren: Eine neu geschaffene Fußgänger- und Radanbindung verkürzt den Weg von der Haltestelle Licher Straße zum Riversplatz.