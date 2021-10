Laubach wird ein bisschen wilder

Die Blicke der Teilnehmer der Exkursion richteten sich immer wieder nach oben, denn in dem Waldstück stehen viele alte und hohe Bäume. Foto: Böhm

LAUBACH - Alte Bäume, eine hohe Artenvielfalt und ein beeindruckendes Naturerlebnis: Das ist das Wildnis-Projekt "Laubacher Wald" - das erste im Landkreis Gießen -, das am Montag eingeweiht wurde. Auf rund 225 Hektar wird die forstwirtschaftliche Nutzung eingestellt, sodass sich der alte Laubwald, der überwiegend aus Buchen besteht. ungestört entwickeln kann. Das Areal, das Karl Georg Graf zu Solms-Laubach gehört, wird mit benachbarten Waldgebieten verbunden, die im Eigentum des Landes (Hessen Forst) sind. Dort wird bereits die Natur sich selbst überlassen. So entsteht ein 1025 Hektar großes Wildnisgebiet, das zentral in einem FFH (Flora-Fauna-Habitat)-Gebiet (ein Natur- und Landschaftsschutzgebiet) liegt. Finanziert wird das Projekt als erstes in Hessen und viertes bundesweit aus dem Förderprogramm "Wildnisfonds" des Bundesumweltministeriums.

Die Initiative für das Projekt ging von Dr. Markus Dietz aus Gonterskirchen aus. Der Waldökologe und Wildbiologe beschäftigt sich schon lange mit dem Naturschutz im Wald und hat Kontakt zu den Eigentümern und der Laubacher Stadtwaldstiftung. Er erfuhr von der Fördermöglichkeit durch den "Wildnisfonds" und nahm Kontakt zum Laubacher Grafen auf. "Und er hat sich von der Idee begeistern lassen", bilanzierte Dietz zufrieden. Partner bei dem Projekt ist die Stiftung "Nationales Naturerbe" des Naturschutzbundes (Nabu). Diese erwarb Ende 2020 die Nutzungsrechte vom Grafen, sodass die Forstwirtschaft in dem Laubwald eingestellt werden kann.

Das Besondere des Waldes stellte Dietz den Teilnehmern der Einweihung bei einem ausgedehnten Spaziergang vor. Allerdings war es kein Spaziergang auf ausgebauten Waldwegen, sondern durch teils matschige Bereiche, in denen sich Wildschweine vergnügt hatten. Auch Klettern über umgestürzte Bäume war erforderlich - ein echtes Erlebnis.

Christian Unselt, Vorsitzender der Nabu-Stiftung, betonte, dass nun die "beeindruckende Artenvielfalt weiterentwickelt und dauerhaft erhalten werden kann. In der Obhut der Stiftung wird der Wald damit stabiler gegenüber dem Klimawandel und zu einer wertvollen CO 2 -Senke."

Von einem "Hotspot für biologische Vielfalt" sprach Dr. Christiane Paulus, die Leiterin der Abteilung Naturschutz und nachhaltige Entwicklung im Bundesumweltministerium. Sie dankte den örtlichen Verantwortlichen, "hier Neuland zu betreten und Hessen ein bisschen wilder zu machen". Auch dankte sie dem Grafen für die Bereitschaft, die Nutzungsrechte zu verkaufen: "Solche Leute wie Sie brauchen wir noch mehr." Der "Wildnisfonds" stelle jedes Jahr 20 Millionen Euro für den Kauf der Wälder oder der Nutzungsrechte zur Verfügung. Für das Laubacher Projekt gab es einen Zuschuss von rund 5,6 Millionen Euro.

Oliver Conz, Staatssekretär im hessischen Umweltministerium, erinnerte daran, dass Hessen das Bundesland mit dem höchsten Waldanteil sei. "Wir tragen die Verantwortung für unsere Buchenwälder, das ist unser Regenwald, den wir schützen müssen." Zehn Prozent des Staatswaldes seien inzwischen aus der forstwirtschaftlichen Nutzung genommen worden. Ziel sei ein dauerhafter Schutz der Wälder.

Das jetzige Wildnisgebiet könnte bald noch erweitert werden durch etwa 200 Hektar Hungener Stadtwald in den Gemarkungen Hungen, Langd und Villingen. Hierzu ist eine Bürgerbefragung mit begleitender Bürgerinformationsveranstaltung geplant. "Wir sind also noch nicht ganz am Ende", zeigte sich Markus Dietz optimistisch, ehe die Exkursion begann.

Der Experte berichtete, dass 75 Prozent der 225 Hektar Fläche mit Laubbäumen bewachsen sind. Die Buche hat einen Anteil von 70 Prozent, aber es gebe rund 20 Baumarten, darunter Erlen, Eschen, Ahorn, Hainbuchen und Eichen. Eine Buche könne 400 bis 500 Jahre alt werden und der Artenreichtum nehme im Alter immer mehr zu. Etwa die Hälfte der Bäume seien über 120 Jahre alt. In dem Gebiet seien 65 Vogel- und zwölf Fledermausarten nachgewiesen. Das meiste der Artenvielfalt sehe man nicht, weil es zum Beispiel um Käfer gehe.