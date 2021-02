Laubacher beim Landeswettbewerb dabei

Jakob Nolte

LAUBACH - Der Laubacher Jakob Nolte hat am Samstag beim ersten digitalen "Jugend forscht"-Regionalwettbewerb Rhein-Main West gewonnen. Er und sechs weitere Schüler und Studenten haben sich damit für den Landeswettbewerb qualifiziert, der am 31. März und 1. April bei Merck in Darmstadt stattfinden wird.

Das Thema des 20-Jährigen lautet "Ausmaß des Rückgangs von Vielfalt und Abundanz der Blütenpflanzen im Offenland". Für seinen ersten Platz in der Kategorie "Biologie" erhielt er 75 Euro, gestiftet von der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Außerdem wurde der Laubacher, der an der Gießener Universität Biologie studiert, mit dem Sonderpreis "Biodiversität und Klima" ausgezeichnet. Dazu stiftete die Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung ein Buch.

Der Regionalwettbewerb wurde vom Frankfurter Senckenberg Naturmuseum und dem Ausbildungsdienstleister Provadis ausgerichtet. 37 Jungforscher beteiligten sich unter dem Motto "Lass Zukunft da" und reichten 26 Projekte ein. Aufgrund der Corona-Pandemie begutachtete die Jury die Arbeiten in einzelnen Videokonferenzen.

Nolte überzeugte mit seinem Projekt, in dem er den aktuellen Bestand der Vielfalt von Blütenpflanzen in der Umgebung von Laubach mit historischen Aufzeichnungen verglich.

Archivfoto: Rittgen