Laubacher CDU-Bürgermeisterkandidat hat Corona überwunden

Björn Erik Ruppel

LAUBACH - Björn Erik Ruppel freut sich. Seit Mittwoch hat der CDU-Bürgermeisterkandidat ein negatives Testergebnis in der Hand. Corona ist überwunden. Am 16. Oktober hatte Ruppel der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass er sich samt seiner Familie in Quarantäne begibt. Im familiären Umfeld hatte es zuvor eine Erkrankung gegeben, ebenfalls mit gutem Ausgang, wie der 37-Jährige erklärte.

"Ich selbst hatte einen milden Verlauf, nur Kreislaufprobleme", atmet er auf. "Wenn ich nicht als Kontaktperson getestet worden wäre, hätte es keinen Grund gegeben, bei mir Corona zu vermuten." Ruppel lobt besonders die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt. "Die Betreuung war toll und alle haben sich sehr bemüht."

Als ersten Termin nach der Quarantäne nahm der Christdemokrat am Mittwochabend die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Laubach und Lich wahr. Er ist Vorsitzender. "Das Homeoffice war am Anfang ganz angenehm. Man kommt mal runter, aber 14 Tage die Wohnung nicht zu verlassen, das ist schon hart." Nicht einmal spazieren dürfe man gehen. "Gott sei Dank leben wir auf dem Land und haben einen Hof." Die Unterstützung durch Familienmitglieder und Freunde sei vorbildlich gewesen, ob beim Einkaufen oder anderem. Dafür bedankte sich Ruppel auf diesem Wege noch einmal ausdrücklich.

Fotos Björn Erik Ruppel 2

Am Anfang sei es schon ein mulmiges Gefühl gewesen, bis er nach etwa 30 Stunden Wartezeit ein positives Testergebnis in der Hand hielt. "All denen, die es jetzt erwischt, drücke ich die Daumen. Das Virus solle man nicht unterschätzen." Er habe sich konsequent an die Regeln gehalten und keinen weiteren Menschen angesteckt. Dabei hatte Ruppel zwei Tage vor dem Test eine Ortsbeiratssitzung besucht. Doch das Einhalten der Vorschriften wie das Maske tragen bis zum Sitzplatz habe sich ausgezahlt.

Da die Corona-Lage sich weiter verschärfe, stellt Ruppel seine Hausbesuche ein. Auch die Ortsbegehung in Lauter am kommenden Sonntag wird ausfallen. Zwar würden die Corona-Regeln erst ab Montag verschärft, doch die Situation gebietet es, solche Veranstaltungen nicht mehr durchzuführen.

Archivfoto: Ruppel