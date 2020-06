Laubacher Stadtparlament erteilt grünes Licht für Wohnanlage in Johann-Sebastian-Bach-Straße

Das ehemalige Singalumnat in Laubach muss weichen. Foto: Schuette

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LAUBACH (hgs). Auf dem etwa 5000-Quadratmeter großen Gelände des ehemaligen Singalumnats in der Johann-Sebastian-Bach-Straße entsteht eine Wohnanlage. In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete das Laubacher Stadtparlament mehrheitlich mit den Stimmen der Freien Wähler und der CDU den Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) beziehungsweise vorhabenbezogenen Bebauungsplan. Mit der Durchführung wird die Firma Gade Schlüsselfertigbau GmbH aus Kirchhain betraut. Vorausgegangen waren in den Beratungen des Haupt-, Bau- und Finanzausschusses einige Änderungsanträge zum Vertrag, die bis auf den Passus "möglichst" über das Ende der Abrissarbeiten im Jahr 2021 sowie die Anhebung der Kosten für anwaltliche Beratung und Vertretung keine Mehrheit fanden.

Man ist laut Bürgermeister Peter Klug (FW) froh, dass mit der Verwirklichung des Projektes 50 Wohnungen in drei Wohngebäuden entstehen können. Damit könne man Menschen im ländlichen Raum halten. Björn Erik Ruppel (CDU) betonte, dass man parteiübergreifend diskutiert habe, und aufkommende formalrechtliche Kritik im Ältestenrat angesprochen werden sollte. Natürlich müsse man bei einem solchen Vorhaben auch anwaltliche Beratung und Vertretung einbeziehen, wie zum Beispiel in Widerspruchs-, Klage- und Normenkontrollverfahren. Dieser Betrag wurde auf 10 000 Euro angehoben. Darüber hinaus werden die Kosten geteilt. Auch die Größe der Stellplätze mit einem Faktor von 1,4 und der Weg hinter dem Singalumnat zur Stadt wurde mit einer Breite von 1,50 bis 2 Meter festgelegt. Gleichzeitig wurde bestimmt, dass die Baufahrzeuge sich nur auf der Johann-Sebastian-Bach-Straße bewegen dürfen.

Michael Köhler (Grünen) begründete die Ablehnung seiner Fraktion mit unüberschaubaren Risiken und brachte dazu einige Anträge ein. Auch der Naturschutz sei nicht genügend berücksichtigt worden. Insbesondere kritisierte er den beratenden Rechtsanwalt Nübel, der Risiken eigenständig bewerte, ohne Bewertungskriterien zu benennen.

Hartmut Roeschen (SPD) merkte an, dass man schon seit 20 Jahren die Beseitigung des "Schandflecks" mit den verfallenden Gebäuden des ehemaligen Singalumnats fordert. Jetzt sei die Chance gegeben, die man nicht verspielen dürfe. Unter Berücksichtigung aller Verfahrensfragen müsse ohnehin von einer Fertigstellung nicht vor 2027 ausgegangen werden. In der Bewertung, ob die Bebauung im Außen- oder Innenbereich angesiedelt sei, gebe es beim Bestandsschutz noch Unklarheit. Die Bebauung soll auf der Grundfläche der alten Bausubstanz erfolgen. Als Bodenrichtwert wurden 95 Euro pro Quadratmeter angesetzt, wobei die Vorstellungen des jetzigen Eigentümers höher angesetzt sind. Für Dirk Michael Hofmann (FBLL) kann der Bestandsschutz nur durch den Besitzer zugesagt werden, nicht durch die Stadt. Er äußerte auch Zweifel, ob die Straße für die Durchfahrt der Baustellenfahrzeuge geeignet ist. Auch Dirk Oßwald (FW) setzte sich vehement für die Annahme des Durchführungsvertrages ein, um keine weitere Zeit zu verlieren.

Die Gegner des Projekts, die sich im Verein "Lebenswertes Laubach" engagieren, kündigten in einer Stellungnahme an, dass ein Fachanwalt prüfen soll, ob ein Normenkontrollantrag gegen den Bebauungsplan Aussicht auf Erfolg hat. Dann wolle man entscheiden, ob Rechtsmittel eingelegt werden sollen.

Naturkindergarten

Zum Thema Naturkindergarten Seenbachtal brachten die Fraktionen von FW und CDU einen Änderungsantrag ein, der in dieser Fassung mehrheitlich beschlossen wurde. Darin wird die Gründung der Elterninitiative "Naturkindergarten Seenbachtal" zur Schaffung von 25 Kindergartenplätzen (Ü3) grundsätzlich begrüßt. Eine Elterngeldbefreiung durch einen möglichen Landeszuschuss in Höhe von derzeit 138 Euro monatlich pro Kind wird durch die Stadt Laubach nach Eingang weitergeleitet. Vorerst für fünf Jahre wird die Stadt das Defizit für die Kinderbetreuung, wie auch bei der Oberhessischen Diakonie, übernehmen. Über eine weitere Defizitübernahme soll mindestens ein Jahr vor dem Ablauf entschieden werden.

Bis zur nächsten Sitzungsrunde im August/September wird der Magistrat beauftragt, einen Betriebsführungsvertrag mit dem Verein auszuhandeln und der Stadtverordnetenversammlung und den Fachausschüssen zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen. Damit der Kindergartenbetrieb zum 1. August aufgenommen werden kann, wird dem Verein für die Betriebsmonate August bis Dezember das tatsächliche entstehende Defizit bis zu einer Höhe von maximal 36 000 Euro (zuzüglich eventuell entstehender Mehrkosten durch Tarifabschlüsse) außer- beziehungsweise überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Bis zur Gremienrunde im Oktober/November wird durch den Magistrat in Zusammenarbeit mit der Oberhessischen Diakonie und der Fachaufsicht des Kreises eine Ausbauplanung der Kinderbetreuung in der Großgemeinde Laubach erarbeitet und vorgelegt. Als Prämissen wurden festgelegt: Ein dauerhafter Fortbestand der Waldgruppe wird von der Belegungssituation abhängig gemacht.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Betreuungsplätzen in Gonterskirchen wird der Magistrat beauftragt, die Planung für den Aufbau einer zweigruppigen Einrichtung zu beginnen. Um den Bedarf in der Kernstadt, 25 Plätze für unter Dreijährige, für die Zukunft zu decken, wird nicht die Planung zum Umbau einer der Flüchtlingsunterkünfte verfolgt, sondern eine Lösung in der Innenstadt gesucht werden. Vorrangig soll der Umbau des von der Stadt erworbenen Hauses in der Unteren Langgasse nebst Scheune ins Auge gefasst werden.

Durch die Bereitstellung von 250 000 Euro Fördermitteln pro neuer Kita-Gruppe durch das Land könne die Stadt dadurch 500 000 Euro Fördermittel zur Sanierung des Gebäudes generieren. Darüber hinaus können über IKEK weitere Fördermittel beantragt werden. Wenn das Projekt an dieser Stelle nicht realisierbar ist, können andere Standorte in der Altstadt in Erwägung gezogen werden.