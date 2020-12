Laubachs neuer Bürgermeister heißt Matthias Meyer

Der neu gewählte Bürgermeister Matthias Meyer (l.) und Björn Erik Ruppel bei der Corona-konformen Gratulation. Foto: Schepp

LAUBACH - Am 1. Juni 2021 überquert Matthias Meyer die Friedrichstraße, um seinen neuen Arbeitsplatz im Rathaus nur ein paar Meter entfernt von seinem Zuhause zu erreichen. Der gebürtige Cuxhavener siegte am Sonntagabend in der Stichwahl mit klaren 55,5 Prozent gegen seinen Herausforderer Björn Erik Ruppel von der CDU. Der 50-jährige ehemalige Großbanker tritt die Nachfolge von Bürgermeister Peter Klug an. Der 41-Jährige hatte nach zwei Amtsperioden erklärt, nicht mehr antreten zu wollen. Die Wahlbeteiligung lag mit 56,7 Prozent im normalen Bereich für eine Einzelwahl.

Obwohl Corona-bedingt keine größere Zusammenkunft stattfinden konnte, warteten 20 Meyer-Fans auf dessen Ankunft vor dem Rathaus. Als das Ergebnis feststand, brandete Applaus im Hof für den Wahlsieger auf, der dann auf Einladung des Stadtverordnetenvorstehers Joachim Michael Kühn ebenso im Rathaussaal erschien wie ein Kontrahent Björn Erik Ruppel.

Von Kühn gab es für den Sieger und den Verlierer einen edlen Tropfen. Ein Gast aus der "Partnerstadt Laubachs" schaute ebenfalls vorbei. Der Grünberger Bürgermeister Frank Ide (Freie Wähler) überreichte seinem angehenden Amtskollegen ein Präsent und bot ihm gleich das "Du" an.

Votum für Veränderung

Meyer bedankte sich ausdrücklich bei seinen Wählern und im Besonderen bei den 131 Wahlhelfern, die vor zwei Wochen und an diesem Abend zur Stichwahl ausgezählt hatten. Einen positiven Ausgang habe er erwartet, allerdings nicht ganz so hoch wie jetzt, aber dennoch deutlich, erklärte der Sieger im Hinblick darauf, dass er bereits im ersten Wahlgang 100 und aktuell 485 Stimmen Abstand zu Ruppel hatte. Es habe ein deutliches Votum für Veränderung in Laubach gegeben, sagte er in einem ersten Statement gegenüber dieser Zeitung. "Laubach muss einer Frischzellenkur unterzogen werden." Dies sei aufgrund des klaren Ergebnisses sein Wahlauftrag. Es handele sich dabei um einen Prozess, der mit den Bürgern gemeinsam in Gang zu bringen sei. Die Frage, ob die unabhängige Kandidatur bei Wahlen allgemein im Trend liege, bejahte der kommende Bürgermeister.

"Ich hätte natürlich hier lieber in einer anderen Situation gestanden, aber ich wusste, es kann so oder so ausgehen", erklärte der Verlierer Ruppel. Er selbst habe Meyer mit auf den Weg gegeben: "Achte gut auf unsere Stadt, und auch darauf, dass sie so bleibt, wie sie ist." Der 37-jährige Christdemokrat betonte, dass er sich so zur Wahl gestellt habe, wie er ist und sich auch nicht verbogen habe. Er gestand ein, dass "unabhängig schon ein Stück weit zieht. Doch ich bin Christdemokrat und werde es auch bleiben." Er werde jetzt als CDU-Spitzenkandidat in den Kommunalwahlkampf ziehen. Für Ruppel selbst geht es ab Dienstag nach einem Tag Auszeit wie gewohnt in der Sparkasse weiter.

Stadtverordnetenvorsteher Kühn wünschte dem Sieger ein glückliches Händchen und attestierte dem Verlierer, sich mächtig ins Zeug gelegt zu haben. Bürgermeister Klug holte ein angegriffenes Blatt Papier aus seiner Brieftasche, das er seit zwölf Jahren bei sich trage. Zunächst bemerkte er erfreut, dass es einen sehr fairen Wahlkampf gegeben habe. Er könne sich in beide sehr gut versetzen und fühle jetzt schon eine gewisse Wehmut, all die Freunde in Richtung seiner Heimat zu verlassen zu müssen. Danach verlas er einen Satz, den der Freie Wähler Dirk Oßwald für ihn einst geschrieben hatte, falls er einmal eine Formulierung für eine Rede brauchen würde: "Ich kam als Fremder und ich bleibe als Freund."