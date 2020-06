Launsbacher Freiwillige Feuerwehr wählt Wehrführer der Einsatzabteilung

Sven Moos (r.) ist neuer Wehrführer in Launsbach und Nachfolger von Bernd Klinkel (3.v.l.). Zum neuen Jugendwart wurde Paul David Bender (2.v.r.) gewählt. Jörg Peilstöcker (kniend) bleibt stellvertretender Wehrführer. Es gratuliert Thomas Brunner und Andreas Buhl (v.l.). Foto: Volker Mattern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTENBERG (mav). Sven Moos ist neuer Wehrführer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Launsbach. Zum einzigen Tagesordnungspunkt "Wahlen" hatten sich die Aktiven im Bürgerhaus versammelt. Der neue Mann an der Spitze löst Bernd Klinkel ab. Gerne hätte sich der 57-jährige noch einmal zur Wahl gestellt, aber aus Altersgründen verzichtet. Grund hierfür ist die fünfjährige Wahlperiode. Mit 60 ist für die aktiven Feuerwehrleute Schluss.

Engagement gewürdigt

Der Name Klinkel ist ein klangvoller Name bei den Brandschützern im kleinsten der drei Wettenbergdörfer. Schon Vater Rudi Klinkel war von 1965 an bis 1990 Ortsbrandmeister - wie es damals noch hieß - und Vereinsvorsitzender. Die Dynastie Klinkel führte der Sohn fort: Bernd Klinkel war von 1995 bis 2000 stellvertretender Wehrführer und seit dieser Zeit Wehrführer. Seine Kompetenz würdigten Bürgermeister Thomas Brunner und Gemeindebrandinspektor Andreas Buhl. Sie dankten ihm für sein Engagement in all den Jahren. Bei den Kameraden genoss Bernd Klinkel Ansehen und Vertrauen und Präsente gab es von der Einsatzabteilung und dem Förderverein.

Anerkennung genießt aber auch der Nachfolger, Sven Moos, bei den 22 Aktiven. Bisher verdiente er sich diese zunächst als Gemeindejugendfeuerwehrwart und zuletzt als Jugendwart in Launsbach. Damit, so Thomas Brunner, gäbe es auch wieder ein erfreuliches Beispiel für Kontinuität, was den Übergang von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung betrifft. Seine Nachfolge trat Paul David Bender als neu gewählter Jugendwart an. Die Formalien für die Ehrenbeamten, wie Entlassungsurkunde und Ernennung werden zeitnah durch den Gemeindevorstand nachgeholt. Zur Wahl stand auch der stellvertretende Wehrführer. Jörg Peilstöcker wurde wiedergewählt.