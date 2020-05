Lauterer Sänger tritt bei "Immer wieder sonntags" an

Andreas Lenz will Sommerhitkönig werden. Foto: Christian Wagner

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Laubach (ww). Das Singen ist sein Leben, die Musik sein Herzschlag. Der Lauterer Alleinunterhalter Andreas Lenz will am Sonntag, 3. Mai, in der ARD-Show "Immer wieder sonntags" zwischen 10 und 12 Uhr sein Können unter Beweis stellen. Dort tritt der 48-Jährige zu einem Sängerwettstreit an. Hier werden jährlich Sommerhitkönigin oder -könig per Telefonvoting gekürt. Lenz wird den Schlager "Glücklich wegen dir" singen und hat die Chance, als Publikumsliebling eine Runde weiter zu kommen. In jeder Sendung treten zwei Akteure - es können auch Gruppen sein - gegeneinander an, von denen einer ausscheidet. Der Künstler aus Lauter setzt auf seine Stimme und das Votum der Fans. Als Alleinunterhalter ist er seit 1992 unterwegs. Er begleitet sich selbst am Keyboard. Seinen Song, mit dem der Verkaufsfahrer trumpfen will, hat Peter Staab arrangiert. Der Text stammt von Andreas Schulze.

Die Reihe "Immer wieder sonntags" startet am 3. Mai und wird bis zum 13. September ausgestrahlt. Weitere Infos auf www.eventsmitlenz.de. Kontakte zu Radio und Fernsehen ermöglichten Lenz 1995 einen ersten TV-Auftritt im Dritten. Es folgten Auftritte, auch auf Tournee in einer klassischen Formationsgruppe, um die Jahrtausendwende. Soloauftritte in ARD, ZDF und regionalen Programmen schlossen sich an.