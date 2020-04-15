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Mittwoch, 15.04.2020 - 07:20
3 min

Lea und Marco Müller aus Wetterfeld planen in weniger als 24 Stunden ihre Hochzeit

Die Corona-Pandemie hat auch auf die Hochzeit von Lea und Marco Müller aus Wetterfeld einen besonderen Einfluss gehabt. Der Termin musste verschoben werden und die beiden sagten sehr spontan "Ja".

Von Volker Böhm
Das frisch gebackene Ehepaar Lea und Marco Müller vor dem Marktplatzbrunnen in Lich: Diesen Hochzeitstag werden beide wohl kaum vergessen. Foto: Müller

Das frisch gebackene Ehepaar Lea und Marco Müller vor dem Marktplatzbrunnen in Lich: Diesen Hochzeitstag werden beide wohl kaum vergessen. Foto: Müller

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