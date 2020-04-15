Mittwoch,
15.04.2020 - 07:20
3 min
Lea und Marco Müller aus Wetterfeld planen in weniger als 24 Stunden ihre Hochzeit
Die Corona-Pandemie hat auch auf die Hochzeit von Lea und Marco Müller aus Wetterfeld einen besonderen Einfluss gehabt. Der Termin musste verschoben werden und die beiden sagten sehr spontan "Ja".
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