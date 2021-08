Lebenshilfe-Mitarbeiterin setzt sich für höhere Werkstattlöhne ein

Setzt sich mit einer Unterschriftenaktion für gerechtere Werkstattlöhne für Menschen mit Behinderung ein: Lebenshilfe-Mitarbeiterin Iris Heyden, die auch regelmäßig am Marktstand anzutreffen ist. Foto: Nemeth

KREIS GIESSEN - Iris Heyden ist eine eindrucksvolle Persönlichkeit - ein Mensch mit einem klaren moralischen Kompass, mit einem Gefühl für Gerechtigkeit. Dabei setzt sie sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere ein. Das bewies die 48-jährige Gießenerin kürzlich, als sie eine Unterschriftenaktion für höhere Werkstattlöhne für Menschen mit Behinderung startete und lokalen Bundestagsabgeordneten zukommen ließ. Die Lebenshilfe Gießen, auf deren Biolandhof in Großen-Buseck Iris Heyden seit rund acht Jahren arbeitet, unterstützt sie bei ihrem wichtigen Anliegen. Von einer neuen Bundesregierung wünscht man sich eine schnelle Änderung der gesetzlichen Regelung.

"Es ist im Grunde ganz einfach: Ich will unbedingt vom Sozialamt loskommen. Mein Ziel ist es, unabhängig zu werden", erklärt Heyden. Die studierte Diplom-Ökotrophologin, die aufgrund einer chronisch-psychischen Erkrankung seit einigen Jahren nicht mehr auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig ist, ist schon länger unzufrieden mit der Art und Weise, wie sich ihr Auskommen als Mitarbeiterin einer Werkstatt - hierzu zählt auch der Biolandhof - gestaltet.

Neben ihrem Werkstattlohn von 235 Euro steht Iris Heyden eine Grundsicherung zu. Hiervon werden allerdings rund 60 Euro des Werkstattlohns abgezogen, ebenso ihre gesamte Erwerbsminderungsrente. Ihr Einkommen setzt sich also aus verschiedenen Teilen, die sich gegenseitig beeinflussen und teils mindern, zusammen. Die 48-Jährige haushaltet monatlich mit einem Betrag zwischen 800 und 870 Euro. "Wenn ich davon alles Notwendige abgezogen habe, bleiben mir etwa 300 oder 400 Euro zum Leben. Allerdings bekomme ich, wenn zum Beispiel mal der Kühlschrank kaputtgeht, keine Unterstützung vom Amt, dem ich ja sonst zugewiesen bin. Ich muss also damit auskommen", erläutert die Biolandhof-Mitarbeiterin.

Den Impuls, nun aktiv gegen diesen prekären Umstand anzugehen, löste der Tod von Iris Heydens Vater im Jahr 2017 aus. Amtsanfragen hinsichtlich einer etwaigen Erbschaft und damit verbundene Einkommenskürzungen sorgten für Verunsicherung. Zwar erbte damals Iris Heydens Mutter, doch keimte in ihr sogleich die Frage auf: "Was passiert denn, wenn mal meine Mutter stirbt und ich tatsächlich etwas erbe? Das fand ich unerträglich."

Die Gießenerin möchte nicht auf "Stütze" angewiesen sein. Sie möchte ihr eigenes Geld verdienen. Geld, das ihr niemand nehmen, niemand kürzen kann: "Derzeit kann ich ja nicht mal nebenher arbeiten, um mir etwas aufzubauen. Das wird mir sofort von der Grundsicherung abgezogen. Davon will ich endlich loskommen."

Die Lebenshilfe Gießen trägt das Anliegen ihrer Mitarbeiterin mit. Vorstand Dirk Oßwald ermunterte sie zur Unterschriftenaktion, um auf die staatlich vorgegebene Problematik aufmerksam zu machen. "Mich hatte das sehr beruhigt und auch sehr ermuntert, dass er sich hinter mich gestellt hat", sagt Heyden, die sich ferner über ermunternde Worte von Biolandhof-Leiterin Petra Mertens freute.

Oßwald skizziert die Haltung der Lebenshilfe Gießen: "Seit Jahren setzen wir uns gemeinsam mit weiteren Sozialverbänden dafür ein, dass sich unsere Werkstatt-Mitarbeiter nicht mehr an unterschiedliche Stellen wenden müssen, um Grundsicherung und zum Beispiel Arbeitsentgelt, das auch noch aus verschiedenen Bausteinen besteht, zu erhalten und damit ihren Lebensunterhalt sicherzustellen." Deutschlandweit seien rund 150 000 Werkstatt-Mitarbeiter auf Leistungen aus der Grundsicherung angewiesen: "Unsere Beschäftigten mit Behinderung müssen einen angemessenen Betrag für ihre gute Arbeit erhalten, über den sie selbstbestimmt verfügen können. Und sie müssen ihr Geld als Lohn von einer einzigen staatlichen Stelle erhalten. Das hat auch etwas mit Wertschätzung zu tun."

Iris Heyden stimmt zu und erläutert: "Ich fühle mich wohl auf dem Biolandhof und bei der Lebenshilfe, jedoch fühle ich mich momentan nicht wertgeschätzt durch die politischen Strukturen. Man sollte von der Politik aus anerkennen, was wir Menschen mit Handicap leisten. Gerade während der Corona-Zeit zum Beispiel besuchten sehr viele Menschen auch die Märkte. Auch ich verkaufe regelmäßig am Lebenshilfe-Marktstand."

Iris Heyden sammelte rund 40 Unterschriften von Mitarbeitern, Bekannten und Familienangehörigen. Diese Liste sandte sie in einem gemeinsam mit Oßwald verfassten Brief an fünf mittelhessische Bundestagsabgeordnete. Von Dagmar Schmidt (SPD) und Omid Nouripour (Grüne) hat sie bislang Antwort bekommen. "Das hat mich schon mal gefreut, dass ich zumindest inhaltlich unterstützt werde. Dagmar Schmidt etwa fordert einen Mindestlohn für Werkstattmitarbeiter. Ich hoffe nur, dass das nun alles auch im Bundestag noch einmal aktuell wird."

Den Umstand, dass Werkstattmitarbeiter Leistungen der Wiedereingliederung zustehen, etwa in Form individueller Begleitung und pädagogisch-therapeutischer Unterstützung, betrachtet die 48-Jährige übrigens in ihrem Fall nicht als gültige Begründung für einen niedrigen Lohn von Staatswegen: "Diese Leistungen bringen Menschen mit starken Behinderungen sicherlich mehr, mir aber nicht."

Die Lebenshilfe Gießen schafft und vermittelt auch reguläre sozialversicherungspflichtige Jobs an Menschen mit Behinderung und möchte diesen Ansatz ausbauen. Iris Heyden sieht sich selbst gesundheitsbedingt allerdings noch nicht auf den ersten Arbeitsmarkt zurückkehren. "Für mich war das bislang noch nicht möglich, da ich aufgrund meiner Behinderung etwas langsamer arbeite, als es oftmals gewünscht ist. Generell müssten Arbeitgeber die Rahmenbedingungen schaffen, damit es auch Personen wie mir ermöglicht wird, auf dem ersten Arbeitsmarkt tätig zu sein." Iris Heyden bleibt kämpferisch: "Ich werde mich auch zukünftig für einen höheren und vernünftigen Werkstattlohn einzusetzen."