Lebenshilfe sucht Koordinator

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Um ihr Vereinsleben noch besser zu steuern und inhaltlich weiterzuentwickeln, aber auch um neue Mitstreiter für die wichtigen Anliegen Inklusion und Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu gewinnen, sucht die Lebenshilfe Gießen einen ehrenamtlichen Koordinator. Die Lebenshilfe ist vor über 60 Jahren als Verein entstanden. Mittlerweile existieren rund 70 Einrichtungen, in denen sich tagtäglich für die Belange von Menschen mit Handicap eingesetzt oder sich beispielsweise für die Erziehung und Bildung von Kindern engagiert wird. Wer sich für die ehrenamtliche Tätigkeit für den Vereinsservice interessiert, kann Lisa Schmidt unter 06404/804-219 oder per E-Mail an lm.schmidt@lebenshilfe-giessen.de kontaktieren.