Letzte Spritze in Heuchelheim spätestens am 30. September

Spätestens am 30. September wird das Impfzentrum im Obergeschoss des Roller-Marktes in Heuchelheim geschlossen.

KREIS GIESSEN - Bis 31. August war der Betrieb zunächst geplant. Nach der Entscheidung des Corona-Kabinetts der Landesregierung ist klar, dass auch im Impfzentrum in Heuchelheim am 30. September die Lichter ausgehen. Details sind allerdings noch offen.

Mario Binsch, der Leiter des Impfzentrums, berichtete im Impfbeirat, dass noch ein formaler "Schließungsbefehl" erwartet wird. Dieser regelt den Rückbau und die Übergabe des Materials - vom Handschuh bis zum Computer in das Eigentum des Landes. Die Daten müssen zudem an das Gesundheitsamt übertragen werden, sodass die Impfungen auch später nachvollzogen werden können.

Binsch erwartet zudem eine Info des Landes, wann die letzten Erstimpfungen in Heuchelheim stattfinden sollen. Als Konsequenz müsste möglicherweise in der letzten Phase die Frist zwischen Erst- und Zweitimpfung bei Biontech und Moderna auf drei Wochen verkürzt werden. Falls kurzfristig empfohlen wird, eine dritte Dosis zur Auffrischung zu geben, müsste geklärt werden, ob Bürger, die bereits Anfang Januar geimpft wurden, diese dritte Dosis auch noch in Heuchelheim bekommen.

Zum Stand Mittwoch 22.55 Uhr hat es 204 394 Impfungen im Landkreis gegeben: 149 884 im Impfzentrum, in Krankenhäusern und durch mobile Teams. Dazu kamen mit Stichtag Ende vergangener Woche 54 510 Impfungen bei Hausärzten. Diese Zahlen beinhalten auch Bürger aus den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau, die in den ersten Wochen ebenfalls in Heuchelheim geimpft wurden. Bis zum 7. Juni sind 78 176 Bürger aus dem Kreis Gießen erstgeimpft worden und 39 703 ein zweites Mal. Rechnet man dazu die Zahlen der Hausärzte, ergibt sich eine Quote bei der Erstimpfung von 44,3 Prozent, bei der Zweitimpfung von 19,5 Prozent. Zum Vergleich die Zahlen für Hessen: 30,9 und 14,9 Prozent.

Wer vollständig geimpft ist, kann dies ab Montag nicht nur mit seinem gelben Impfausweis belegen, sondern auch digital. So der Plan. Apotheken, Hausärzte und Impfzentren sollen den digitalen Impfpass ausstellen. Udo Liebich, der weitere Leiter des Impfzentrums, berichtete, dass Impflinge ab nächster Woche ein Papier mit einem QR-Code zum Einscannen bekommen. "Wir müssen das bearbeiten wie in der Steinzeit", meinte er zum Ablauf. Das Integrieren des Datensatzes in ein Modul und das Ausdrucken werde pro Impfling ein bis zwei Minuten dauern. Wer bereits geimpft wurde, erhält das Zertifikat ab Ende Juni mit der Post.

Wie gestern berichtet, kann der Landkreis 2000 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson für die "Impfbrücke" und "quartiersbezogene Impfungen" nutzen, da die Dosen nicht für die Erstaufnahmeeinrichtung (EAEH) und die Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge benötigt werden. Wieso blieben so viele Dosen übrig? Laut Bericht von Impfzentrum-Leiter Mario Binsch hatte das Land 4500 Dosen zur Verfügung gestellt: 2000 für die EAEH, 1600 für das Ankunftszentrum für acht Wochen (circa 175 pro Woche) und 900 für die Gemeinschaftsunterkünfte. In der EAEH konnten 500 Personen nicht geimpft werden, weil sie mit dem Coronavirus infiziert waren. Von den verbliebenen 1500 mussten diejenigen abgezogen werden, die unter 16 Jahren sind. 620 Dosen Johnson & Johnson wurden verabreicht und und fünf Mal Biontech - jeweils durch mobile Teams. Das Regierungspräsidium meldet nach, wenn weitere Personen geimpft werden wollen. Neu ankommende Flüchtlinge werden vom medizinischen Dienst der EAEH geimpft. In den Gemeinschaftsunterkünften wurden 121 Dosen von Johnson & Johnson und zweimal Biontech verabreicht. Zudem wurden - organisiert über die Awo-Einrichtung im Tannenweg - 30 Wohnungslose geimpft.