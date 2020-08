Letztmals Einbahnstraße beim Lindener Gewerbegebiet

Ab 18. August steht die letzte halbseitige Sperrung der L 3475 an. Symbolfoto: dpa

Kreis Giessen (red). Im Zuge der Bauarbeiten an der Brücke der Autobahn 485 über die Landesstraße 3475 bei Linden (Gewerbegebiet) steht ab nächster Woche die letzte halbseitige Sperrung der L 3475 an. Dies gilt laut Mitteilung von Hessen Mobil ab Dienstag, 18. August, für etwa drei Wochen halbseitig, um das Baugerüst unter der Brücke abzubauen.

Die L 3475 (Gießener Pforte) wird dann zwischen dem Gewerbegebiet (Abzweig Ferniestraße/Max-Eyth-Weg) und der Anschlussstelle Linden in Fahrtrichtung Butzbach als Einbahnstraße nur in Richtung Gießen befahrbar sein. Die Gießener Pforte in Richtung Linden ist in dieser Zeit gesperrt. Die Zufahrt zum Pendlerparkplatz an der L 3475 bleibt weiterhin aus Richtung Gießen erreichbar.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Linden wird über die L 3054 nach Lützellinden und die K 20 nach Großen-Linden umgeleitet. Für den Verkehr von der A 485 aus Fahrtrichtung Norden nach Linden und ins Gewerbegebiet wird eine Umleitung auf der A 485 über das Gießener Südkreuz angeboten. Von dort kann die südliche Anschlussstelle Linden erreicht und dort abgefahren werden.

Im Anschluss an diese halbseitige Sperrung kann die Landesstraße wieder in beide Richtungen befahren werden. Allerdings mit reduzierter Fahrbahnbreite, bis alle Arbeiten im Bereich unter der Autobahnbrücke abgeschlossen sind. In dieser letzten Bauphase werden die Landesstraße sowie der parallel verlaufende Rad- und Gehweg unter der Brücke wieder ordnungsgemäß hergestellt. Hierbei werden auch alle Fahrbahnmarkierungen erneuert. Voraussichtlich Mitte Oktober kann die Baustelle im Bereich der L 3475 vollständig abgebaut werden, heißt es abschließend.